Treinador do Santa Clara alerta que Académico de Viseu vai estar “moralizado"

“Vai ser um adversário moralizado pela subida de divisão, pelo último resultado fora de casa e pela qualidade que tem. Transitaram muitos jogadores da temporada passada, mas também se reforçou com jogadores de qualidade. Tem um treinador com uma ideia muito vincada na sua maneira de jogar”, afirmou.



Petit falava em conferência de imprensa no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antes da deslocação ao terreno do Académico de Viseu.



O treinador afirmou que o Académico de Viseu vai estar “moralizado” com a sua estreia em casa na I Liga, já que o clube voltou esta época ao primeiro escalão 37 anos depois da última presença.



O técnico elogiou a qualidade do próximo adversário, que empatou na primeira jornada do campeonato no estádio da Luz frente ao Benfica (2-2), tal como o Santa Clara, que empatou com o Nacional (2-2) no estádio de São Miguel.



“Queríamos começar com o pé direito, queríamos os três pontos e não conseguimos. Sabemos que vamos agora defrontar um adversário difícil e moralizado”, vincou.



Petit defendeu que a equipa que “estiver melhor fisicamente” e “mais equilibrada” vai estar mais próxima da vitória e sinalizou que as elevadas temperaturas poderão condicionar o jogo. “Vamos ter de estar preparados, reforçando, também, que também vai ser um jogo difícil em termos das temperaturas que vão estar altas”.



O treinador admitiu que o Santa Clara tem de ser “mais constante” ao longo dos 90 minutos, mas garantiu uma equipa “preparada em termos mentais e físicos” para ir “buscar os três pontos” a Viseu.



“Queremos ser mais constantes durante o jogo todo. Sabemos que ainda estamos no início da época. Analisamos e vemos os jogos todos da I Liga e vemos que as equipas ainda não estão no seu melhor. É normal”, sublinhou.



O Santa Clara vai defrontar o Académico de Viseu no próximo sábado, às 17:00, no estádio municipal do Fontelo, em jogo da segunda jornada com arbitragem de João Gonçalves (Associação do Porto).