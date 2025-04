Treinador do Santa Clara alerta que exigência não pode abrandar

“A exigência não pode abrandar porque faltam quatro jornadas. Nós já garantimos o grande objetivo [a manutenção], claro que sim, mas queremos melhorar e, acima de tudo, também queremos preparar o futuro. Isso constrói-se com trabalho diário”, afirmou.



O técnico falava em conferência de imprensa realizada no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da receção ao Arouca a contar para a 31.ª jornada.



Vasco Matos insistiu que a equipa não olha para a classificação, quando questionado pela intenção de recuperar o quinto lugar ao Vitória de Guimarães, que leva uma vantagem de um ponto para o conjunto açoriano.



“O nosso trabalho diário tem uma exigência muito grande. Não olhamos para a tabela classificativa e para a questão do quinto lugar. Obviamente sabemos que temos de fazer o nosso trabalho. Temos mais um jogo e queremos ganhá-lo. Isso é que nos guia”, reforçou.



O treinador destacou a qualidade do Arouca, uma “equipa forte” que nas últimas três jornadas somou uma vitória no último encontro com o Estrela da Amadora (1-0), um empate com Benfica (2-2) e uma derrota frente ao Famalicão (2-1).



“Vai ser um desafio difícil. Vamos defrontar uma boa equipa que fez uma excelente recuperação e está numa fase boa. Um coletivo forte. Uma equipa muito bem trabalhada, com individualidades com bastante capacidade de resolver muitos momentos do jogo”, avisou.



Vasco Matos realçou que o Arouca “sabe ter bola” e explorar a profundidade ao mesmo tempo que “preenche bem o campo de uma forma racional”.



“Temos de estar no nosso melhor nível em termos defensivos. Com bola, acho que é o momento que pode fazer a diferença no jogo. Acho que temos essa capacidade de tirar a bola ao adversário e é isso que vamos tentar fazer”, referiu.



Os açorianos não vencem há três jogos após um empate na última jornada com Rio Ave (1-1) e derrotas com Sporting (1-0) e Vitória de Guimarães (2-0).



O Santa Clara, sexto classificado com 47 pontos, recebe o Arouca, 12.º com 33, no sábado, às 14:30 locais (15:30 em Lisboa), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.



O jogo da 31.ª jornada vai contar com arbitragem de Ricardo Baixinho (AF Lisboa).