Treinador do Santa Clara promete ambição no jogo com o Tondela

“Vamos estar preparados para um jogo difícil, importante, mas com ambição e com querer para conquistar os três pontos”, afirmou o técnico na sala de imprensa no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na antevisão à deslocação ao terreno do Tondela, a contar para a 24.ª jornada.



Com as equipas em igualdade pontual e a lutar para fugir aos últimos lugares, o treinador admitiu a importância da próxima partida que vai colocar frente a frente Santa Clara e Tondela, penúltimo e antepenúltimo classificados, respetivamente.



Petit alertou que o Tondela, que vem de um triunfo no último jogo frente ao Estrela da Amadora (2-0), não perde há quatro jogos consecutivos.



“Não é um jogo decisivo, mas é importante para aquilo que são as nossas aspirações. Sabemos que o Tondela vem de um ciclo de quatro jogos com resultados positivos. Um último jogo, também, com uma vitória, mas o mais importante é o que fizemos esta semana e o nosso crescimento enquanto equipa”, realçou.



O técnico garantiu que a equipa está a “melhorar de semana para a semana”, estando “mais alegre e consistente”, e salientou a importância de regressar as vitórias para o plantel fazer o “clique”, já que os açorianos não vencem há 10 jogos.



“Do primeiro ao último minuto temos de ser equilibrados. Quer em termos de intensidade, da agressividade, das segundas bolas, da reação à perda de bola e do que queremos do processo ofensivo. Temos de estar equilibrados. Todos os momentos e todos os detalhes contam”, vincou.



O treinador sinalizou a evolução da equipa nos últimos jogos e defendeu que “os jogadores que têm entrado têm cumprido”, mas reconheceu a importância dos “resultados” no futebol.



“Às vezes não há tempo no futebol. Há, sim, resultados. Mas acredito que os onze que vão entrar dentro de campo vão dar uma boa resposta juntamente com aqueles que estão no banco e estão sempre preparados a analisar o jogo. É isso que também lhes peço. Não é estar ali a olhar para o céu, mas a olhar para o que podem acrescentar”.



O Santa Clara, 17.º classificado com 18 pontos, vai defrontar o Tondela, 16.º, também com 18, no próximo domingo, às 15:30, no estádio João Cardoso, em Tondela, com arbitragem de Anzhony Rodrigues (Associação da Madeira).