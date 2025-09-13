Treinador do Sporting de Braga frisa mentalidade de querer ganhar sempre

Depois de duas semanas de paragem para os compromissos das seleções, que foram aproveitadas para “recarregar as pilhas” e “dar descanso aos jogadores” após várias semanas de “trabalho intenso”, o Sporting de Braga quer voltar aos triunfos após dois empates seguidos no campeonato.



“São dois empates com competições domésticas, mas pelo meio houve uma eliminatória [vitória por 5-1 na segunda mão do play-off da Liga Europa, com o Lincoln]. Amanhã [domingo], a nossa mentalidade não será diferente. A equipa preparou-se, trabalhou duro e vamos tentar ganhar”, disse.



Carlos Vicens disse esperar “um jogo complicado, perante um adversário que começou muito bem, que está animado: vamos trabalhar para os três pontos”.



Na antevisão da partida, o treinador do Gil Vicente, César Peixoto, frisou que o Sporting de Braga fez o maior investimento de sempre e que, após os dois últimos resultados, os bracarenses podem estar “ansiosos”, o que os gilistas esperam explorar.



“Estamos focados em preparar a nossa equipa. As pessoas do futebol podem opinar, mas os de fora não interessam, porque o objetivo é melhorar. Quem opina e não é deste clube não nos preocupa”, disse Vicens.



Roger saiu para o Al Ittihad, da Arábia Saudita, no fecho do mercado, mas o treinador disse querer focar-se nos jogadores que ficaram.



“Desejamos ao Roger a melhor das sortes nesta nova etapa, acredito que vai ficar bem. Era um jogador importante para nós, mas agora é focar nos que cá estão e tirar deles o máximo rendimento. Da forma como está montado o mercado, não há capacidade de reação”, disse.



Ricardo Horta falhou os últimos jogos devido a lesão e vai fazer um último teste no domingo para saber se está disponível para ir a jogo, revelou o treinador.



Lagerbielke, Dorgeles e Sandro Vidigal estão lesionados e são baixas certas.



O Sporting de Braga, sexto classificado, com oito pontos, e o Gil Vicente, sétimo, com sete, defrontam-se a partir das 20:30 de domingo, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por José Bessa, da associação de futebol do Porto.

