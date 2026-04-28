Futebol Nacional
Treinador do Tondela quer coragem na deslocação ao Sporting
O treinador do Tondela disse hoje que quer organização, ambição e coragem para ser competitivo na deslocação “muito difícil” a casa do Sporting, no jogo em atraso da 26.ª jornada da I liga.
“Tem que se gerir muitas coisas. Questões psicológicas, físicas, disciplinares, pelos cartões, no entanto, o próximo jogo é amanhã [quarta-feira], sabemos que no domingo temos uma finalíssima, mas antes vem o jogo com um adversário muito difícil, mas em que nós podemos fazer pontos que nos ajudem”, disse Gonçalo Feio.
O técnico do Tondela falava em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de quarta-feira, às 20:15, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.
Questionado se preferia que o jogo já tivesse passado, Gonçalo Feio negou, afirmando que prefere “sempre jogar e em palcos grandes ainda mais”, como vai acontecer na quarta-feira, em casa do ainda bicampeão Sporting.
“É uma equipa de muita qualidade, esta época, esteve entre os oito melhores da Europa, ou seja, a tarefa é muito difícil, mas, se me derem a escolher, vou sempre escolher jogar e competir. São pontos que estão a disputar, são difíceis, mas vamos fazer por lutar por eles”, afirmou.
O técnico dos beirões acrescentou que o adversário “é uma equipa com jogadores de enormíssima qualidade e com dinâmicas muito fortes e muito difíceis de travar”.
Gonçalo Feio admitiu que vai “gerir os atletas” para o encontro com o Sporting, uma vez que, no domingo, a deslocação é ao Casa Pia, adversário direto e, em caso de derrota, o Tondela desce para a II Liga de futebol.
“As escolhas, tanto antes como durante o jogo, vamos ter em atenção a finalíssima que vamos jogar no domingo, mas de forma alguma quero dizer que os que vão jogar não vão jogar no domingo” ou vice-versa, disse.
O técnico principal disse que a gestão será feita “jogo a jogo”, pelo que os que entrarem em campo frente ao Sporting serão mais tarde analisados para o jogo de domingo.
O Tondela, no 17.º e penúltimo lugar, zona de despromoção, com 21 pontos, desloca-se a casa do Sporting, com 32, na terceira posição, na quarta-feira, pelas 20:15, para fechar a 26.ª jornada, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.
O técnico do Tondela falava em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de quarta-feira, às 20:15, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.
Questionado se preferia que o jogo já tivesse passado, Gonçalo Feio negou, afirmando que prefere “sempre jogar e em palcos grandes ainda mais”, como vai acontecer na quarta-feira, em casa do ainda bicampeão Sporting.
“É uma equipa de muita qualidade, esta época, esteve entre os oito melhores da Europa, ou seja, a tarefa é muito difícil, mas, se me derem a escolher, vou sempre escolher jogar e competir. São pontos que estão a disputar, são difíceis, mas vamos fazer por lutar por eles”, afirmou.
O técnico dos beirões acrescentou que o adversário “é uma equipa com jogadores de enormíssima qualidade e com dinâmicas muito fortes e muito difíceis de travar”.
Gonçalo Feio admitiu que vai “gerir os atletas” para o encontro com o Sporting, uma vez que, no domingo, a deslocação é ao Casa Pia, adversário direto e, em caso de derrota, o Tondela desce para a II Liga de futebol.
“As escolhas, tanto antes como durante o jogo, vamos ter em atenção a finalíssima que vamos jogar no domingo, mas de forma alguma quero dizer que os que vão jogar não vão jogar no domingo” ou vice-versa, disse.
O técnico principal disse que a gestão será feita “jogo a jogo”, pelo que os que entrarem em campo frente ao Sporting serão mais tarde analisados para o jogo de domingo.
O Tondela, no 17.º e penúltimo lugar, zona de despromoção, com 21 pontos, desloca-se a casa do Sporting, com 32, na terceira posição, na quarta-feira, pelas 20:15, para fechar a 26.ª jornada, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.
(Com Lusa)