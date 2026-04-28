Treinador do Tondela quer coragem na deslocação ao Sporting





(Com Lusa)

“Tem que se gerir muitas coisas. Questões psicológicas, físicas, disciplinares, pelos cartões, no entanto, o próximo jogo é amanhã [quarta-feira], sabemos que no domingo temos uma finalíssima, mas antes vem o jogo com um adversário muito difícil, mas em que nós podemos fazer pontos que nos ajudem”, disse Gonçalo Feio.O técnico do Tondela falava em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de quarta-feira, às 20:15, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.Questionado se preferia que o jogo já tivesse passado, Gonçalo Feio negou, afirmando que prefere “sempre jogar e em palcos grandes ainda mais”, como vai acontecer na quarta-feira, em casa do ainda bicampeão Sporting.“É uma equipa de muita qualidade, esta época, esteve entre os oito melhores da Europa, ou seja, a tarefa é muito difícil, mas, se me derem a escolher, vou sempre escolher jogar e competir. São pontos que estão a disputar, são difíceis, mas vamos fazer por lutar por eles”, afirmou.O técnico dos beirões acrescentou que o adversário “é uma equipa com jogadores de enormíssima qualidade e com dinâmicas muito fortes e muito difíceis de travar”.Gonçalo Feio admitiu que vai “gerir os atletas” para o encontro com o Sporting, uma vez que, no domingo, a deslocação é ao Casa Pia, adversário direto e, em caso de derrota, o Tondela desce para a II Liga de futebol.“As escolhas, tanto antes como durante o jogo, vamos ter em atenção a finalíssima que vamos jogar no domingo, mas de forma alguma quero dizer que os que vão jogar não vão jogar no domingo” ou vice-versa, disse.O técnico principal disse que a gestão será feita “jogo a jogo”, pelo que os que entrarem em campo frente ao Sporting serão mais tarde analisados para o jogo de domingo.O Tondela, no 17.º e penúltimo lugar, zona de despromoção, com 21 pontos, desloca-se a casa do Sporting, com 32, na terceira posição, na quarta-feira, pelas 20:15, para fechar a 26.ª jornada, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.