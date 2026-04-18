Treinador do Tondela quer foco na performance para deslocação ao FC Porto

(Com Lusa)

“Vamos competir a acreditar nas armas que temos, sabendo que a equipa acredita no plano de jogo. Cumprindo o plano de jogo, cada um dos nossos jogadores vai estar mais perto de atingir o seu potencial e, se for assim, aproximarmo-nos do resultado que queremos”, assumiu Gonçalo Feio.O técnico do Tondela falava em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de domingo, às 20:30, no Estádio do Dragão, em casa do FC Porto, naquilo que classificou de “exigência máxima, contra uma grande equipa” que lidera o campeonato.“O Tondela tem de deixar no campo uma imagem aos adeptos, região, cidade, clube, estarem orgulhosos de nós e competir pelos pontos que estão em disputa, sabendo o difícil que é”, reconheceu Gonçalo Feio.O técnico do Tondela acrescentou que é também “mais um passo para o que é a missão e o crescimento dentro” da forma do Tondela ver o jogo no futuro.O Tondela desloca-se ao Estádio do Dragão, pelas 20:30 de domingo, para cumprir a 30.ª jornada, depois de uma semana de trabalho positiva, segundo o técnico ‘auriverde’, numa altura em que a equipa tem de se “preparar para cumprir a missão final” de se manter na I Liga e, desta vez, em casa de “um grande, grande, rival”, mas com o objetivo de “se ligar aos adeptos”.Num jogo em que, “obviamente, o FC Porto é o favorito”, lembrou, ainda assim, que é um jogo de futebol e “um dos princípios básicos do desporto passa por competir, com toda a humildade em reconhecer o mérito, capacidade, qualidade e favoritismo” do adversário, “mas com o princípio básico de competir”.“Sabendo a equipa como se comportar nos diferentes momentos e fases do jogo, estamos mais perto de uma performance coletiva que ajude os jogadores a trazer ao de cima as suas características e qualidades individuais”, defendeu.Gonçalo Feio disse ainda que a equipa trabalha “muito todos os dias para dar resposta nos momentos mais bonitos e importantes do futebol, que são os jogos”, e a deslocação a casa do FC Porto será feita “com muito respeito pelo adversário”.“Mas também com a crença, a nível mental, e isso eu vi no último jogo e no treino, dá confiança à minha equipa. Não chamo a isso arrogância, mas competitividade, que para mim é um dos princípios básicos e principais de estar não só no futebol como no desporto”, considerou.O Tondela, no 17.º e penúltimo lugar, com 21 pontos, e ainda com um jogo em atraso da 26.ª ronda, desloca-se a casa do líder do campeonato, FC Porto, com 76, no domingo, pelas 20:30, num encontro com arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.