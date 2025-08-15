Treinador do Vitória de Guimarães confirma saída do defesa central Borevkovic

“É desafiante este mês. É desafiante começar o campeonato com o ‘mercado’ aberto. O Toni [Borevkovic] é uma excelente pessoa, um excelente profissional, que gosta muito do clube, mas a vida dele vai seguir outro caminho. Queremos pessoas que queiram muito estar aqui. Faz parte do futebol haver saídas e mudanças de ciclos”, adiantou, durante a conferência de antevisão ao jogo com o Estoril Praia, da segunda jornada, marcado para sábado.



Titular na visita ao FC Porto, referente à primeira jornada, na segunda-feira, em que os vitorianos perderam por 3-0, o jogador croata, de 28 anos, não treinou com o plantel na preparação para o jogo com os ‘canarinhos’, sendo associado a uma transferência para o Samsunspor, pela imprensa especializada portuguesa e turca.



Borevkovic cumpriu um percurso com 100 jogos oficiais e um golo pelo emblema vimaranense, que começou em 26 de julho de 2021, na goleada sobre o Leixões (4-1), para a Taça da Liga, e terminou no Estádio do Dragão.



Utilizado regularmente na época 2021/22, o defesa foi emprestado aos croatas do Hajduk Split na temporada seguinte e começou a temporada 2023/24 à parte do plantel vitoriano, antes de se voltar a impor como titular a partir de novembro de 2023, sob o comando técnico de Álvaro Pacheco.



Formado no Dínamo Zagreb, Borevkovic representou ainda, como sénior, os croatas do NK Rudes, entre as temporadas 2015/16 e 2017/18, e o Rio Ave, entre 2018/19 e 2020/21, período em que contabilizou 101 encontros oficiais.



