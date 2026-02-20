Futebol Nacional
Treinador do Vitória espera dérbi com “paixão e história própria”
O treinador Luís Pinto afirmou hoje esperar um ‘clássico’ entre Vitória de Guimarães e Sporting de Braga com “paixão e história própria”, na 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.
Apesar da derrota bracarense na jornada anterior, no reduto do Gil Vicente (2-1), o técnico crê que o adversário de sábado está mais “pragmático e consistente” em relação ao encontro de 10 de janeiro, no qual os vimaranenses conquistaram pela primeira vez a Taça da Liga, ao derrotarem a equipa vizinha (2-1), mas sublinhou que esses atributos se podem “diluir” com a emoção em redor do jogo.
“Esperamos um jogo com tudo aquilo que um dérbi deve ter, com emoção, paixão, duas equipas a querer ganhar, mas com uma história própria. Não me acredito que haja algo que venha de trás. É preciso focarmo-nos no que se disputa nesse dia. Toda a gente tem de estar focada para vencer o dérbi. Queremos que aconteça para o nosso lado”, disse, na antevisão ao desafio marcado para as 20:30.
Ciente da responsabilidade em torno do jogo, até porque os vitorianos têm como único objetivo vencer, numa fase em que são oitavos classificados, com 31 pontos, a oito do rival minhoto, quinto da tabela, o técnico realçou que os seus jogadores têm de entrar em campo com a noção de que vão disputar “um jogo diferente”.
“Vamos ter de passar por vários momentos do jogo e de lidar com isso. Vamos ter momentos em que teremos bola no nosso meio-campo defensivo e outros em que teremos no nosso meio-campo ofensivo. Temos de saber capitalizar os momentos em que estaremos no domínio”, frisou.
Luís Pinto considerou ainda que a equipa que “estiver por mais tempo com maiores níveis de concentração, agressividade e competitividade” tem maior probabilidade de triunfar e reconheceu a importância do papel dos suplentes, após o triunfo na primeira final entre os emblemas minhotos com golos de jogadores saídos do banco, no caso Samu e Alioune Ndoye.
Questionado ainda sobre a eventualidade de o Vitória se sentir “mais confortável” à medida que os jogos se tornam “mais emocionais”, o ‘timoneiro’ vincou que os seus pupilos devem “perceber todas as dimensões do jogo” para as utilizar a seu favor.
“Quando se trata de um dérbi, a emoção deve ser usada dentro de campo. Devemos usar a forma como a cidade vive estes jogos dentro de campo, mantendo a parte racional. O futebol também tem de ser vivido com emoção e com paixão. Temos de utilizar a energia vinda de fora”, assumiu.
O treinador de 36 anos confirmou ainda que o defesa central Óscar Rivas vai falhar a partida de Braga, devido à lesão que o afasta dos relvados em dezembro de 2025, e que o médio Gonçalo Nogueira, também lesionado, é uma provável ausência no dérbi.
O Vitória de Guimarães, oitavo classificado da I Liga portuguesa, com 31 pontos, visita o Sporting de Braga, quinto, com 39, em partida da 23.ª jornada, agendada para sábado, às 20:30, no Estádio Municipal de Braga, com arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.
O Vitória de Guimarães, oitavo classificado da I Liga portuguesa, com 31 pontos, visita o Sporting de Braga, quinto, com 39, em partida da 23.ª jornada, agendada para sábado, às 20:30, no Estádio Municipal de Braga, com arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.