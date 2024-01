Treinador do Vitória espera “jogo vivo e com qualidade” frente ao Arouca

Ao leme de uma equipa que quer “ser mais forte treino a treino, dia a dia, semana a semana”, o técnico vitoriano, de 52 anos, perspetivou um duelo equilibrado frente a um adversário que melhorou desde a contratação do treinador Daniel Sousa, a meio de novembro, que esteve invicto em dezembro e que abriu 2024 com dois desaires.



“É uma equipa que virá aqui para conquistar os três pontos, atendendo à forma de jogar. Vai ser um jogo vivo, com qualidade, com duas equipas em bom momento. Estamos preparados para enfrentar este desafio”, disse, na antevisão ao embate marcado para as 20:15 de segunda-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.



À espera de ver a sua equipa concluir a primeira metade do campeonato com 33 pontos, Álvaro Pacheco realçou que o Vitória deve se focar no seu crescimento e nas “dificuldades e adversidades” que tem superado ao longo da competição para encontrar as soluções que lhe permitam derrotar um oponente que “defende bem” e que “aproveita muito bem os espaços” na hora de atacar.



Depois de apresentar um ‘onze’ com cinco novidades no triunfo por 1-0 sobre o Penafiel, para os oitavos de final da Taça de Portugal, na quinta-feira, o ‘timoneiro’ vitoriano recusou esclarecer se vai ou não devolver a titularidade a alguns dos jogadores mais utilizados no campeonato, tendo prometido apresentar os “melhores 11”.



O treinador frisou, aliás, que os seus pupilos lhe dão “dores de cabeça muito boas” e justificou a estreia absoluta do lateral direito Alberto Costa frente aos penafidelenses com “a mentalidade e o desempenho” até agora exibidos nos treinos pela equipa principal.



“Muitos jogadores da formação já treinaram com a equipa principal. O Alberto destacou-se pela sua mentalidade, pelo seu desempenho. Manteve-se tranquilo e jogou de forma ambiciosa. O Alberto encaixa-se no perfil que o Vitória trabalha na formação para fazer subir jogadores à equipa principal”, reiterou.



A propósito do mercado de transferências em curso e da saída do ponta de lança Alisson Safira, o técnico vitoriano mostrou-se agradado com o plantel ao seu dispor, com “uma parte humana” que lhe dá “estabilidade para o resto do campeonato”, e sublinhou que este período da temporada está sempre sujeito a entradas e saídas.



O Vitória de Guimarães, quinto classificado da I Liga portuguesa, com 30 pontos, recebe o Arouca, 14.º, com 16, em desafio marcado para as 20:15 de segunda-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.