Treinador do Vitória pede “respeito, humildade e coragem” frente ao Benfica

Ciente da dimensão física dos ‘encarnados’, o técnico de 36 anos reconheceu que os duelos pela bola vão ter “impacto no jogo” e reconheceu que a equipa minhota tem de se apresentar “corajosa e ‘soltinha’", para jogar “a um nível muito alto” diante de um candidato ao título nacional, terceiro da tabela, com 21 pontos.



“Esperamos um Benfica com bons jogadores, que é candidato ao título e que, pelo menos nas competições internas, tem conseguido resultados de acordo com as suas perspetivas. Vai estar aqui de forma motivada, a procurar a vitória, como em todos os jogos. Temos de estar focados para jogar com respeito e humildade, mas muita coragem”, disse, na conferência de antevisão ao desafio.



No 11.º lugar do campeonato, com 11 pontos, os vimaranenses regressam ao Estádio D. Afonso Henriques, ‘palco’ no qual ainda se encontram invictos, após o desaire no terreno do Famalicão (2-0), que começou a materializar-se com um golo de Mathias de Amorim, aos 41 minutos, numa fase em que a sua equipa deveria ter recuado face à supremacia contrária.



“Temos uma entrada forte. Depois dessa entrada forte, tivemos os últimos 10 minutos da primeira parte em que não estávamos a ser tão capazes. (…) Se tivéssemos tido essa capacidade, não teríamos sofrido o golo e disporíamos do intervalo para corrigir”, assumiu.



Luís Pinto rejeitou, contudo, que o desaire em Famalicão tenha sido “uma recaída” no trajeto vitoriano, enalteceu a “atitude competitiva” dos seus jogadores e vincou que o plantel está mais forte no final da presente semana do que no final da semana anterior.



Sem esclarecer se considera as ‘águias’ mais fortes sob o comando técnico de José Mourinho do que sob a liderança de Bruno Lage, o ‘timoneiro’ vitoriano reconheceu ainda que a eficácia pode ser crucial no embate de sábado, embora o último passe e a finalização sejam momentos do jogo que dependem muito do gesto técnico da cada atleta.



Os avançados Gustavo Silva e Alioune Ndoye são ausências confirmadas no emblema minhoto, por lesão, condicionante que tem igualmente afastado o médio Gonçalo Nogueira dos relvados, desde meados de setembro.



O Vitória de Guimarães, 11.º classificado da I Liga portuguesa, com 11 pontos, recebe o Benfica, terceiro, com 21, em partida da 10.ª jornada, agendada para as 20:30 de sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.

