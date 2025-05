Treinador do Vitória quer “postura e energia” certas para selar Liga Conferência

Quintos classificados, com 54 pontos, depois de anularem uma desvantagem de oito pontos para o Santa Clara na luta por essa posição, os vimaranenses garantem o quarto apuramento seguido para a prova da UEFA se, na penúltima ronda, alcançarem um resultado idêntico aos açorianos, que ocupam o sexto lugar, com 51, e recebem hoje o Famalicão.



“Se vencermos, vamos às competições europeias, mas, até lá, temos muito a fazer. Temos de entrar com a energia e a postura certas. Está nas nossas mãos entrar da maneira certa para conseguirmos o que queremos. Temos muito trabalho a fazer amanhã [domingo]”, disse, na antevisão ao encontro marcado para as 18:00, em Guimarães.



À espera de ver jogadores “focados” em prosseguirem o crescimento das jornadas mais recentes, o técnico, de 39 anos, realçou que o plantel está a lidar bem com a “pressão positiva” de assegurar a quinta posição, com “boas respostas” sempre que o adversário mais direto vence.



“É sempre bom dependermos de nós. Tivemos muitos jogos sem depender de nós. Temos estado boas respostas a depender de nós. Temos tido uma pressão positiva, mas ainda não acabou o campeonato. Se ganharmos, vamos estar contentes e a festejar”, acrescentou.



O ‘timoneiro’ natural da Ericeira, vila do concelho de Mafra, realçou que a equipa minhota precisa de ser “competitiva e consistente” para derrotar o Farense, equipa com hipóteses de alcançar a permanência imediata ou o play-off, quando ocupa o 18.º e último lugar da prova, com 24 pontos, os mesmos do Boavista, 16.º, e do AVS, 17.º.



Freire vincou que a equipa algarvia “está viva” no campeonato, a lutar pela permanência, o que, no seu entender, vai dificultar a tarefa de um Vitória que deve estar ao “melhor nível”.



“[O Farense] é uma equipa que merecia mais pontos. Tem sido competitivo, mas não tem conseguido os resultados. Está naquela luta e vem à nossa ‘casa’. Independentemente do adversário, quero uma equipa ofensiva, a criar oportunidades, à procura dos golos”, realçou.



Sem a possibilidade de utilizar o médio Tiago Silva e o extremo Telmo Arcanjo, ambos castigados por acumulação de cartões amarelos, Luís Freire vincou que “todos os jogadores são importantes” e prometeu um “coletivo forte”, capaz de superar as ausências, como em desafios anteriores.



Questionado ainda sobre as eventuais contratações do lateral esquerdo Lebedenko, do Vizela, do médio Ryan Guilherme, da União da Leiria, e do extremo Fabio Blanco, do Marítimo, associados ao clube de Guimarães pela imprensa desportiva especializada, o treinador disse que só lhe “interessa o jogo” e “mais nada”.



O Vitória de Guimarães, quinto classificado da I Liga portuguesa de futebol, com 54 pontos, recebe o Farense, 18.º e último, com 24, em partida agendada para domingo, às 18:00, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de David Silva, da associação do Porto.