Treinador do Vizela quer dar sequência ao crescimento da equipa perante Boavista

Após dois empates para o campeonato nos primeiros jogos ao leme dos minhotos, o técnico espanhol alcançou a primeira vitória nas competições portuguesas na quarta-feira, frente ao Arouca (1-0), para a Taça de Portugal, e ambiciona dar sequência a esse êxito na receção aos ‘axadrezados’.



“Estamos a crescer. Precisamos de seguir nesta linha e de melhorar a performance jogo após jogo. As vitórias reforçam essa confiança. A vitória sobre o Arouca foi muito importante. Esperamos fazer um bom jogo e arrecadar três pontos”, disse, na antevisão ao desafio marcado para as 18:00 de domingo.



Apesar de referir que o embate com o 12.º classificado da I Liga “não será fácil”, o galego, de 38 anos, crê que o Vizela, penúltimo da tabela, pode evoluir face a quarta-feira e superar a formação boavisteira em todos os aspetos da partida.



“É um jogo onde duelos individuais vão ser importantes. Queremos ser capazes de superar a defesa do Boavista. Queremos ser dominantes ofensivamente e defensivamente para sermos sólidos no jogo. Se formos sólidos, as possibilidades de ganhar crescem”, perspetivou.



Depois de operar nove alterações entre a equipa titular apresentada frente ao Estrela da Amadora (1-1), na 16.ª jornada, e o ‘onze’ escolhido para a receção ao Arouca, Rubén de la Barrera disse que não pode “treinar só 11, 12 ou 13 jogadores”, tendo manifestado confiança em todo o plantel.



Sem os lesionados Pedro Ortiz, Nuno Moreira, Dylan e Jardel Silva para o encontro com o Boavista, o treinador reconheceu ainda que a equipa precisa de apresentar um futebol bem jogado no domingo para “receber energia dos adeptos”.



“Queremos dar-lhes motivos para acompanharem a equipa. Precisamos de fazer um bom jogo ofensivo e defensivo, concentrados e atentos. Temos de dar energia para receber energia dos adeptos. A sinergia entre equipa e adeptos é fundamental”, realçou.



O Vizela, 17.º classificado da I Liga portuguesa, com 13 pontos, recebe o Boavista, 12.º, com 17, em jogo marcado para as 18.00 de domingo, no Estádio do Futebol Clube de Vizela, com arbitragem de Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.