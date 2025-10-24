Futebol Nacional
1.ª Liga
Treinador garante Santa Clara focado em vencer AFS e atingir estabilidade
O treinador Vasco Matos afirmou hoje que o Santa Clara está focado em voltar a vencer na I Liga de futebol frente ao AFS, afirmando que a “estabilidade” que a equipa procura “faz-se com vitórias”.
“Sinto a equipa bem. Obviamente que a estabilidade faz-se com vitórias e a equipa quer muito voltar às vitórias. O foco é continuar a trabalhar, a desenvolver o nosso jogo e as nossas ideias. Tentar implementar desafios novos à equipa e é isso também que estamos a tentar fazer”, declarou.
O treinador falava em conferência de imprensa no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da receção ao AFS, a contar para a nona jornada da I Liga de futebol.
Vasco Matos admitiu que o Santa Clara está à “procura da estabilidade”, mas mostrou confiança no trabalho desenvolvido pelo plantel.
“Queremos muito voltar a estabilizar a equipa. A equipa tem trabalhado bem. Estamos à procura dessa mesma estabilidade e, naturalmente, com o trabalho que estamos a desenvolver, não tenho dúvidas nenhumas que vamos dar essa estabilidade”, reforçou.
Os açorianos vêm de uma vitória obtida nos penáltis frente ao Sporting de Espinho, dos distritais, para a Taça de Portugal, após um nulo no marcador no período regulamentar e prolongamento.
Para o campeonato, o conjunto de Vasco Matos sofreu duas derrotas consecutivas, frente ao Tondela (2-1) e Vitória de Guimarães (2-1) na última jornada, enquanto o AFS soma sete derrotas e um empate em oito jogos.
Apesar dos resultados, o técnico dos ‘encarnados’ de Ponta Delgada salientou que a equipa tem criado várias oportunidades de golo, reconhecendo a necessidade de melhorar no capítulo da finalização.
“O nosso foco tem de ser o trabalho. No capítulo da finalização, temos de melhorar. Com o caudal ofensivo que criámos e com as oportunidade de golo que temos, está-nos a faltar fazer o golo”, afirmou.
O Santa Clara, 13.º classificado, com oito pontos, recebe o AFS, 18.º e último, com um, no próximo sábado, às 17:00 locais (18:00 em Lisboa), em jogo da nona jornada da Liga, com arbitragem de António Nobre (Associação de Leiria).
