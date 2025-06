Treinador grego Sotiris Silaidopoulos assina por duas épocas com o Rio Ave

Com 46 anos, Silaidopoulos chega ao futebol português depois de duas épocas de sucesso ao serviço do Olympiacos, da Grécia, no qual integrou a equipa técnica do espanhol José Luis Mendilibar, como treinador adjunto.

Nesse período, contribuiu para a conquista do campeonato e da Taça da Grécia, bem como da Liga Conferência Europa, garantindo o apuramento para a Liga dos Campeões 2025/26.

Antes disso, o técnico helénico liderou a equipa sub-19 do Olympiacos, tendo conquistado a Youth League 2023/24 de forma invicta, um feito inédito na história do clube grego, numa equipa na qual militavam Antzelo Sina e Bakoulas, atualmente jogadores do Rio Ave.

Silaidopoulos conta ainda com experiência anterior como treinador nos escalões de formação do Panathinaikos, além de ter sido jogador em clubes do seu país.