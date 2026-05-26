Treinador João Gião assina pelo Nacional por uma época

Em entrevista à RTP Madeira, o dirigente, de 66 anos, explicou que a duração do vínculo do sucessor de Tiago Margarido se fica a dever "último ano" do seu mandato, sendo que o objetivo para a próxima época passa por, pelo menos, conseguir a permanência no primeiro escalão.

Gião, de 39 anos, vem de uma experiência como treinador principal, a primeira na carreira, no Sporting B, que liderou a edição 2025/26 da II Liga durante a fase inicial e terminou no 13.° lugar, com 42 pontos.

A formação insular foi comandada nas últimas três épocas por Tiago Margarido, que manteve o emblema madeirense no primeiro escalão, depois de ter conseguido o seu regresso em 2023/24.