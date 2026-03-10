Futebol Nacional
Treinador Luís Pinto deixa Vitória de Guimarães dois meses após vencer Taça da Liga
O treinador Luís Pinto está de saída do Vitória de Guimarães, clube da I Liga portuguesa de futebol pelo qual venceu a Taça da Liga em 10 de janeiro, confirmou hoje à agência Lusa fonte ligada ao processo.
O técnico, de 36 anos, ainda marca presença hoje em Guimarães para tratar de detalhes burocráticos, antes de consumar a rescisão do contrato que o ligava aos vimaranenses até ao final da época 2026/27.
Contratado ao Tondela no início da presente temporada, após sagrar-se campeão da II Liga portuguesa, Luís Pinto deixa a equipa minhota na nona posição, com 32 pontos ao cabo de 25 jornadas, a nove do Gil Vicente, que ocupa o quinto lugar, o último que pode valer acesso à Liga Conferência e que foi traçado como objetivo dos vitorianos para a época em curso.
Pelo meio, o técnico guiou o Vitória ao terceiro título da sua história, a Taça da Liga, após três triunfos com reviravolta sobre o FC Porto, nos quartos de final, no Estádio do Dragão (3-1), sobre o Sporting, nas meias-finais (2-1), e sobre o vizinho e rival Sporting de Braga, na final, também em Leiria, por 2-1.
No campeonato, o emblema de Guimarães apresentou um desempenho oscilante, conquistando três triunfos nas primeiras 10 jornadas, antes de subir de rendimento até ao final da primeira volta, que concluiu no sexto lugar, com 25 pontos, e de ‘perder gás’ na segunda volta, em que soma, até agora, sete pontos em 24 possíveis.
Adjunto nos escalões de formação do Boavista e do Salgueiros e nas equipas principais do Trofense e da União de Leiria, Luís Pinto estreou-se como treinador principal na época 2018/19, pelo emblema leiriense, na Série C do Campeonato de Portugal, à época o terceiro escalão luso.
Contratado ao Tondela no início da presente temporada, após sagrar-se campeão da II Liga portuguesa, Luís Pinto deixa a equipa minhota na nona posição, com 32 pontos ao cabo de 25 jornadas, a nove do Gil Vicente, que ocupa o quinto lugar, o último que pode valer acesso à Liga Conferência e que foi traçado como objetivo dos vitorianos para a época em curso.
Pelo meio, o técnico guiou o Vitória ao terceiro título da sua história, a Taça da Liga, após três triunfos com reviravolta sobre o FC Porto, nos quartos de final, no Estádio do Dragão (3-1), sobre o Sporting, nas meias-finais (2-1), e sobre o vizinho e rival Sporting de Braga, na final, também em Leiria, por 2-1.
No campeonato, o emblema de Guimarães apresentou um desempenho oscilante, conquistando três triunfos nas primeiras 10 jornadas, antes de subir de rendimento até ao final da primeira volta, que concluiu no sexto lugar, com 25 pontos, e de ‘perder gás’ na segunda volta, em que soma, até agora, sete pontos em 24 possíveis.
Adjunto nos escalões de formação do Boavista e do Salgueiros e nas equipas principais do Trofense e da União de Leiria, Luís Pinto estreou-se como treinador principal na época 2018/19, pelo emblema leiriense, na Série C do Campeonato de Portugal, à época o terceiro escalão luso.
O treinador representou ainda o Mirandela, também em 2018/19, o Felgueiras, em 2019/20, o Real Massamá, em 2020/21, o Leça, na época 2021/22, o Lusitânia de Lourosa, na primeira metade da época 2022/23, e o Fafe, por ano e meio, até ao final da temporada 2023/24, antes de se estrear na II Liga pelo Tondela, no campeonato anterior.
Luís Pinto deixa Guimarães e protagoniza a nona ‘chicotada psicológica’ na I Liga
O treinador Luís Pinto foi hoje afastado do comando técnico do Vitória de Guimarães, protagonizando na nona ‘chicotada psicológica’ da edição de 2025/26 da I Liga portuguesa de futebol, à passagem da 25.ª jornada.
Luís Pinto não resistiu aos maus resultados da equipa de Guimarães, que não ganha há três jogos da competição e caiu para o nono lugar. A derrota por 2-0 sofrida no domingo, no estádio do Santa Clara (16.º colocado), precipitou a saída do treinador, de 36 anos.
Contratado ao Tondela no início da presente temporada, após sagrar-se campeão da II Liga portuguesa, Luís Pinto deixa a equipa minhota a nove pontos de distância do Gil Vicente, que ocupa o quinto lugar, o último que pode valer acesso à Liga Conferência e que foi traçado como objetivo dos vitorianos para a época em curso.
Luís Pinto, que tinha contrato com os vimaranenses até ao fim de 2026/27, deixa o clube de Guimarães apenas dois meses após ter conquistado a Taça da Liga, em 10 de janeiro, ao vencer na final o rival Sporting de Braga, por 2-1, tornando-se o nono treinador despedido na I Liga, depois de Vasco Matos ter abandonado o Santa Clara na 20.ª ronda.
Na lista das ‘chicotadas psicológicas’ Gonçalo Brandão, antigo defesa central, foi a primeira de 2026 e sucedeu a João Pedro Sousa, que em 16 de dezembro deixou o AVS três dias depois da goleada sofrida em casa do Sporting, por 6-0.
O lanterna-vermelha AFS foi a primeira equipa a trocar duas vezes de treinador, depois de José Mota, que saiu à quinta jornada, sendo substituído interinamente por Fábio Espinho em duas rondas, antes da entrada de João Pedro Sousa. João Henriques foi o escolhido para suceder a Sousa.
Na mesma quinta jornada, o Benfica e o Estrela da Amadora também mudaram de treinador, com os amadorenses a despedirem-se de José Faria, que só foi substituído à oitava jornada, por João Nuno, tendo os ‘tricolores’ sido orientados de forma interina por Luís Silva, enquanto as ‘águias’ fizeram regressar José Mourinho para o lugar de Bruno Lage.
Bruno Lage foi despedido em 17 de setembro, após a derrota na receção aos azeris do Qarabag, por 3-2, na primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, depois de ter estado a vencer por 2-0, dias depois de um empate caseiro com o Santa Clara (1-1), na 5.ª jornada.
Ivo Vieira deixou o comando do Tondela à 11.ª jornada para ser substituído pelo italiano Cristiano Bacci.
O treinador Luís Pinto foi hoje afastado do comando técnico do Vitória de Guimarães, protagonizando na nona ‘chicotada psicológica’ da edição de 2025/26 da I Liga portuguesa de futebol, à passagem da 25.ª jornada.
Luís Pinto não resistiu aos maus resultados da equipa de Guimarães, que não ganha há três jogos da competição e caiu para o nono lugar. A derrota por 2-0 sofrida no domingo, no estádio do Santa Clara (16.º colocado), precipitou a saída do treinador, de 36 anos.
Contratado ao Tondela no início da presente temporada, após sagrar-se campeão da II Liga portuguesa, Luís Pinto deixa a equipa minhota a nove pontos de distância do Gil Vicente, que ocupa o quinto lugar, o último que pode valer acesso à Liga Conferência e que foi traçado como objetivo dos vitorianos para a época em curso.
Luís Pinto, que tinha contrato com os vimaranenses até ao fim de 2026/27, deixa o clube de Guimarães apenas dois meses após ter conquistado a Taça da Liga, em 10 de janeiro, ao vencer na final o rival Sporting de Braga, por 2-1, tornando-se o nono treinador despedido na I Liga, depois de Vasco Matos ter abandonado o Santa Clara na 20.ª ronda.
Na lista das ‘chicotadas psicológicas’ Gonçalo Brandão, antigo defesa central, foi a primeira de 2026 e sucedeu a João Pedro Sousa, que em 16 de dezembro deixou o AVS três dias depois da goleada sofrida em casa do Sporting, por 6-0.
O lanterna-vermelha AFS foi a primeira equipa a trocar duas vezes de treinador, depois de José Mota, que saiu à quinta jornada, sendo substituído interinamente por Fábio Espinho em duas rondas, antes da entrada de João Pedro Sousa. João Henriques foi o escolhido para suceder a Sousa.
Na mesma quinta jornada, o Benfica e o Estrela da Amadora também mudaram de treinador, com os amadorenses a despedirem-se de José Faria, que só foi substituído à oitava jornada, por João Nuno, tendo os ‘tricolores’ sido orientados de forma interina por Luís Silva, enquanto as ‘águias’ fizeram regressar José Mourinho para o lugar de Bruno Lage.
Bruno Lage foi despedido em 17 de setembro, após a derrota na receção aos azeris do Qarabag, por 3-2, na primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, depois de ter estado a vencer por 2-0, dias depois de um empate caseiro com o Santa Clara (1-1), na 5.ª jornada.
Ivo Vieira deixou o comando do Tondela à 11.ª jornada para ser substituído pelo italiano Cristiano Bacci.