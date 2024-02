Treinador Miguel Santos regressa à equipa feminina do Sporting de Braga

Miguel Santos é o novo treinador da equipa feminina de futebol do Sporting de Braga, tendo assinado contrato até ao final da temporada 2024/25, informou hoje o clube minhoto, terceiro classificado no campeonato.

É um regresso de Miguel Santos ao Sporting de Braga depois de, entre 2017 e 2021, ter orientado a equipa feminina e ter conquistado o único título nacional da sua história, em 2018/19, tendo ainda vencido a Taça de Portugal em 2019/20.



“O Sporting de Braga tem um grande plantel. As jogadoras têm imensa qualidade e criatividade. Espero que a disponibilidade, querer e ambição estejam presentes. Queremos ambição máxima, entrar em cada jogo para ganhar e é esse tipo de postura que quero implementar na equipa”, afirmou em declarações ao sítio oficial dos minhotos.



O técnico, de 39 anos, disse querer conquistar a Taça de Portugal e, no campeonato, no qual o Sporting de Braga ocupa o terceiro lugar, disse que o objetivo é “chegar o mais acima possível”.



Miguel Santos deixou ainda expresso o objetivo de apostar em jogadoras da formação bracarense e prometeu “uma equipa inteligente, organizada defensivamente, dinâmica ofensivamente e uma equipa que, para além de querer ganhar, vai jogar bom futebol”.



O Sporting de Braga tinha anunciado na segunda-feira a rescisão do contrato com o treinador Tomás Tengarrinha e restante equipa técnica.