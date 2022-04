Treinador pede Vizela ao "mais alto nível" para vencer Belenenses SAD "corajoso"

Consciente de que o próximo jogo é “importante” para o seu grupo, 13.º classificado da tabela, com 29 pontos, o técnico reconheceu que os anfitriões do duelo marcado para o Estádio Nacional, em Oeiras, últimos, com 21, têm pela frente um compromisso ainda “mais importante”, após uma série de cinco jogos em que só perderam um, o mais recente, com o Benfica (3-1).



“Antevemos um jogo difícil, contra um adversário que está muito bem. Este é talvez o melhor período do Belenenses SAD ao longo da época. Para ultrapassarmos o adversário, temos de estar ao mais alto nível, não só a nível técnico, mas mental”, vincou, na antevisão ao desafio marcado para as 18:00.



O ‘timoneiro’ vizelense perspetivou, assim, um jogo de “ataque” entre a sua equipa, pronta a “entrar com vontade de marcar primeiro”, e o conjunto treinado por Franclim Carvalho, que se tem revelado “corajoso”, “forte na pressão sem bola, a roubar tempo e espaço aos adversários”, e tanto capaz de um “pragmatismo muito grande sem bola”, como de “combinações para levar a bola às zonas de finalização”.



Ainda assim, mais do que olharem ao Belenenses SAD, uma equipa cada vez mais “coesa e pragmática”, a acreditar na manutenção, Álvaro Pacheco pediu aos seus atletas para se focarem na “evolução da equipa” e nos pontos que têm de fazer, com a noção do “conforto” que o triunfo daria.



“Com o avançar do campeonato, os pontos são importantes. Mais três pontos dar-nos-ia um elã importante para os nossos objetivos. (…) Dar-nos-ia um conforto muito grande. Mas ainda não chega, porque vão ser necessários mais de 32 pontos para a permanência”, projetou.



O Vizela, 13.º classificado da I Liga portuguesa, com 29 pontos, defronta o Belenenses SAD, 18.º e último, com 21, em jogo agendado para as 18:00 de sábado, no Estádio Nacional, em Oeiras, com arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.