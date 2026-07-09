Treinador Petit quer Santa Clara com identidade e a jogar "futebol positivo"

"Estou satisfeito com o comportamento dos jogadores e tudo o que têm feito no nosso dia a dia. A exigência e a intensidade que têm demonstrado são fundamentais, pois será um campeonato duro e precisamos de criar bases sólidas para estabelecer uma identidade para a nossa equipa", afirmou o treinador, em declarações à comunicação social.



Petit, que falava após o treino da equipa na Ribeira Grande, salientou que o "objetivo da pré-época" é "criar bases sólidas", alertando que a temporada vai ser "exigente".



"O objetivo é criar uma equipa sólida, jogando um futebol positivo. Estamos a trabalhar com muita intensidade para fazer a diferença nos jogos. O mais importante é valorizar os ativos e ter um futebol que reflita a imagem do treinador, com intensidade e agressividade no bom sentido", reforçou.



O técnico vincou que o "foco" vai ser a manutenção na I Liga e alertou que vão existir "sobressaltos", já que a época tem sempre "altos e baixos".



"A temporada é longa, com altos e baixos, e é preciso saber contorná-los. Todas as equipas, mesmo as que lutam pelo título, enfrentam momentos menos positivos. Precisamos de criar bases sólidas nas próximas cinco semanas para atravessar esses períodos difíceis".



Petit salientou que o Santa Clara está a "reformular o plantel" e tem "alvos identificados", mas sinalizou que o "projeto passa, também, por valorizar jogadores jovens que possam ser vendidos futuramente".



"É claro que as pessoas costumam querer nomes mais sonantes, mas temos clareza sobre o que queremos para cada posição. Os jogadores que venham devem ter vontade, trazer sangue novo e desejo de aprender, pois a exigência será alta", reforçou.



Já o jogador Gonçalo Paciência, que também falou aos jornalistas, frisou que o "objetivo passa claramente pela manutenção", apesar de existir sempre a intenção de "fazer melhor" do que na época passada, o 13.º lugar no campeonato.



O avançado não quis colocar uma meta para o número de golos e adiantou que os reforços chegaram ao clube com "vontade de ajudar".



"Neste momento estão a chegar vários jogadores, ainda é cedo para dizermos se estamos melhores ou piores, mas tenho a certeza de que todos os jogadores que vêm, vêm com vontade de ajudar e isso é o mais importante. Neste momento queremos atingir os melhores níveis físicos e depois, a partir daí, construir algo bonito nesta temporada".



Para atacar a época 2026/27, o Santa Clara já assegurou as contratações do central Emanuel Moreira e do médio Tiago Ribeiro (ambos ex-Feirense), do médio Fredy (ao Sporting de Braga) e de António Infante (ao 1.º de Dezembro).



Em sentido inverso, deixaram o clube açoriano jogadores como Gabriel Silva (Sporting de Braga), Klismahn (Neftchi, Azerbaijão), João Afonso (FC Porto), Serginho (Levski de Sófia, Bulgária), Venâncio (terminou contrato) e Carter (Vizela).



O Santa Clara, que terminou a edição de 2025/26 da I Liga no 13.º lugar, vai arrancar o campeonato com a receção ao Nacional, na primeira jornada, agendada para o fim de semana de 08 e 09 de agosto.





