Treinador promete Santa Clara "agarrado à esperança" da manutenção

“Queremos presentear os jogadores e os adeptos com a vitória no nosso último jogo em casa esta época. Este é o nosso foco principal”, afirmou, na antevisão da receção ao Portimonense, a contar para a 33.ª e penúltima jornada do campeonato, no sábado.



Caso o Marítimo, que soma 23 pontos, vença hoje o Vizela, no arranque da ronda, ficará consumada a descida de divisão dos açorianos, que têm 19 e, assim, ficarão sem qualquer possibilidade matemática de alcançar a 16.ª posição, que dá acesso ao play-off.



Questionado sobre a possibilidade de o Santa Clara entrar em campo diante do Portimonense já relegado para a II Liga, Accioly prometeu um “brio profissional inabalável” no próximo encontro.



“É um facto ao qual não podemos fugir, mas em nada mudou o nosso planeamento e o nosso trabalho esta semana. Agarramos, e temos vindo a agarrar-nos, a esta esperança [da manutenção] que felizmente se tem mantido viva”, destacou.



E acrescentou: “Independentemente do que acontecer no jogo de hoje [do Marítimo] - e sabemos que este jogo pode ser decisivo e determinar muita coisa - no que toca ao brio profissional, o nosso grupo de trabalho mantém-no intocável e inabalável. E é com esse espírito que encaramos o jogo”.



Accioly defendeu ainda que os jogos de Paços de Ferreira, Santa Clara e Marítimo deviam decorrer ao mesmo tempo, tendo em conta que as três formações estão envolvidas na luta pela fuga à despromoção direta.



“Deviam jogar todos à mesma hora dada a importância do contexto atual”, assinalou.



O treinador dos açorianos destacou a evolução da equipa nos últimos jogos, que tem “praticado um futebol dinâmico e alegre”, e apelou à presença dos adeptos no próximo jogo.



“Uma equipa que está há tantas jornadas em último lugar e os adeptos têm sido fantásticos ao comparecer sempre para apoiar”, realçou, elogiando, por outro lado, a qualidade do Portimonense e o trabalho do treinador Paulo Sérgio.



Accioly, antigo defesa do Santa Clara, lembrou que foi Paulo Sérgio quem lhe “abriu as portas do futebol europeu" na época 2006/07, quando o treinador do Portimonense orientava os açorianos.



O Santa Clara, 18.º e último classificado, com 19 pontos, recebe o Portimonense, 13.º, com 34, no sábado, às 14:30 locais (15:30 em Lisboa) no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.