Treinador promete Santa Clara com “muita ambição” para enfrentar Rio Ave

“Vamos defrontar uma equipa com capacidade, com muita qualidade e com jogadores individualmente com muita capacidade. Esperamos um jogo extremamente equilibrado, mas vamos com muita ambição de fazer o nosso trabalho e dar continuidade ao que temos vindo a fazer nos últimos jogos”, afirmou.



Vasco Matos falava no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na antevisão ao embate frente ao Rio Ave, a contar para a 12.ª jornada do campeonato.



A deslocação a Vila de Conde acontece após o triunfo dos açorianos para a Taça de Portugal diante o Comércio e Indústria (3-0) e da derrota com o Sporting na jornada anterior da I Liga (2-1).



Com três vitórias, dois empates e seis derrotas na I Liga, o treinador salientou que o “foco” da equipa “é olhar para o processo”, destacando a evolução recente do conjunto açoriano.



“Obviamente que os resultados ditam muita coisa, mas nós acreditamos naquilo que é o processo. O que os últimos jogos têm demonstrado é que a equipa tem feito coisas muito boas e tem tido uma evolução muito grande. O campeonato não é um ‘sprint’, é uma maratona”, reforçou.



O técnico reconheceu a necessidade de a equipa ter mais “consistência” e alertou para a qualidade do próximo adversário, que vem de um empate com Alverca (1-1) e derrota com Estoril Praia (4-0) para o campeonato.



“Vai ser um jogo muito equilibrado onde temos de estar muito concentrados. [Temos de] dar muita consistência ao nosso jogo. Temos de cada vez mais acrescentar esta seriedade, esse rigor e esta qualidade que temos vindo a apresentar nos últimos, à consistência”, insistiu.



O Santa Clara, 12.º classificado com 11 pontos, vai defrontar o Rio Ave, 11.º com 12, no próximo domingo, às 14:30, em Vila de Conde, com arbitragem de Márcio Torres, da associação de Viana do Castelo.

