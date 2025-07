Treinador Sérgio Vieira quer "fazer história" no Académico de Viseu

A ambição foi revelada em declarações à comunicação do clube beirão, em que garantiu ter sido a razão principal que o levou a aceitar o convite para treinar o Académico de Viseu, ao qual chegou em janeiro passado, e também a prolongar a sua ligação até final da nova temporada.



“O que me cativou foi a possibilidade de fazermos história, de construirmos algo diferente do habitual”, referiu, lembrando que o clube viseense “está há muitos anos afastado do patamar que os seus adeptos o desejam ver", e isso é o que mais o motiva.



Sérgio Vieira destaca o que classifica de “potencial único do Académico de Viseu”, voltando a frisar querer “fazer história" e repetindo o que já conseguiu na carreira, com as subidas à I Liga ao comando de clubes com o Farense, o Famalicão e o Estrela da Amadora.



“A SAD tem demonstrado grande sustentabilidade e vontade de crescer de forma contínua e todos, entre direção, equipa técnica, jogadores e adeptos, queremos reerguer-nos, mais fortes e mais determinados", afirmou o treinador, de 42 anos, frisando ainda a importância de envolver toda a comunidade, “para garantir um projeto duradouro e sólido”.



Concluiu manifestando o desejo de que o afastamento do Académico de Viseu do principal escalão do futebol português, que dura há mais de três décadas, “possa acontecer já nesta temporada”, num clube que quer “continuar com os pés bem assentes no chão e com uma visão de estabilidade e crescimento sustentado".