Treinador Vasco Matos deixa comando do Santa Clara

“A Santa Clara, Açores – Futebol, SAD vem por este meio anunciar que chegou a acordo para a rescisão contratual com o treinador Vasco Matos”, avança o Santa Clara, em comunicado.



A decisão acontece horas depois de os açorianos terem perdido em casa com o Estoril Praia por 4-2, no jogo da 20.ª jornada da I Liga.

