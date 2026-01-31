Futebol Nacional
1.ª Liga
Treinador Vasco Matos deixa comando do Santa Clara
O treinador Vasco Matos e o Santa Clara chegaram acordo para a rescisão do contrato, anunciou hoje o clube açoriano, que não vence há sete jogos para a I Liga portuguesa de futebol.
“A Santa Clara, Açores – Futebol, SAD vem por este meio anunciar que chegou a acordo para a rescisão contratual com o treinador Vasco Matos”, avança o Santa Clara, em comunicado.
A decisão acontece horas depois de os açorianos terem perdido em casa com o Estoril Praia por 4-2, no jogo da 20.ª jornada da I Liga.
