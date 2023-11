Treinadora do Sporting não acredita em "cansaço" do Benfica nem em facilidades

Em conferência de imprensa de antevisão ao dérbi lisboeta, que se realizará no domingo, pelas 14:30, e que constituirá o destaque da oitava jornada do campeonato nacional feminino, Mariana Cabral garantiu não aguardar um Benfica fisicamente diminuído pelo facto de ter realizado um jogo exigente frente às suecas do Rosengard, na quarta-feira, na Liga dos Campeões (1-0).



"Faz também parte do crescimento do Benfica estar na Liga dos Campeões, são jogos muito competitivos contra excelentes equipas e isso faz com que a equipa também cresça. Isso aconteceu também na época passada e acredito que a equipa técnica saiba gerir esse cansaço, agora a nós cabe-nos querer ganhar o jogo, independentemente de tudo o que está à volta", indicou Mariana Cabral, que incentiva a sua equipa para uma prestação de qualidade.



A treinadora das 'verdes e brancas' alcançou a vitória na última vez que as duas equipas se defrontaram para o campeonato nacional, em 26 de março. Já esta época, Sporting e Benfica também mediram forças, na final da Supertaça (1-1 no final do tempo regulamentar, com as 'águias' a superiorizarem-se por 3-0 nos penáltis), e Mariana Cabral mostrou-se convicta de que orienta hoje um Sporting ainda mais forte devido à evolução patenteada pelas jogadoras desde a disputa dessas duas partidas.



"Em termos de jogo jogado, acredito que as equipas já estejam num momento um pouco diferente. No início da época, falávamos de um jogo que significava a conquista de um troféu em 90 minutos que depois não foram 90, foram 120 e penáltis. Temos vindo a crescer, estamos a melhorar, estamos bem, prontas e preparadas para o jogo", assinalou.



A responsável técnica sportinguista destacou a progressão de todo o plantel, desde as jogadoras que transitaram da época passada até as incorporações garantidas no exterior e na formação, apostando, por isso, numa equipa competitiva para disputar os três pontos.



"Temos algumas particularidades, tanto em termos defensivos como ofensivos, que antes não tínhamos em determinados aspetos, que nos dão mais vantagem e, portanto, temos uma equipa muito completa, que está a crescer. As coisas demoram o seu tempo, não é de uma semana para a outra nem de um mês para o outro, mas temos estado em crescimento e acho que a equipa está preparada para jogar", garantiu.



Insistindo na ideia de que "as coisas demoram o seu tempo", Mariana Cabral admite que as equipas poderão estar em momentos diferentes das respetivas temporadas, mas nem por isso deixa de assinalar que a missão das suas comandadas é "chegar ao jogo na máxima capacidade" para colocar em prática, com uma prestação e resultado de sucesso, o progresso que têm vindo a encontrar com o passar das semanas.



Também a guarda-redes Hannah Seabert anteviu o desafio deste domingo entre Sporting e Benfica, mostrando-se confiante sobre as possibilidades de êxito do conjunto que representa.



"Penso que vamos trazer toda a nossa energia e sabemos como jogar, penso que poderemos tirar vantagem dos espaços que elas deixam em aberto. Se nos focarmos nisso, no nosso plano de jogo, acho que poderemos sair por cima", preconizou a norte-americana.



Hannah Seabert tomou como exemplo a boa imagem deixada no último confronto entre as duas equipas, a decisão da Supertaça, para sustentar a sua convicção de que, desta feita, serão as 'verdes e brancas' a vencer.



"Penso que vamos competir bem contra o Benfica e também que toda a gente viu isso na Supertaça, que fomos superfortes contra elas, num jogo muito equiparado em que fomos para penáltis. Tecnicamente, foi uma derrota, mas desafiámo-las em campo e mostrámos que temos possibilidade de alterar esse resultado e, sim, penso que temos a oportunidade de mudar a história, como vocês costumam dizer", declarou.