Treinadores homenageiam `Magriços` pelo terceiro lugar no Mundial1966

A iniciativa decorreu no âmbito do Fórum da ANTF, com a presença de António Simões, José Augusto e Hilário, três dos quatro ‘magriços’ ainda vivos. O outro é Vicente Lucas, que não compareceu em Albufeira por motivos de saúde.



António Simões agradeceu “o gesto”, lembrando que o mesmo acontece “num país que nem sempre tem a melhor relação com o reconhecimento”.



“É um gesto que me tocou, porque não sou falso e gosto que nos reconheçam a todos pelo que conseguimos”, afirmou.



Simões lembrou “todos os outros que já não estão connosco” e que estiveram naquilo que foi a melhor representação de sempre de Portugal num Campeonato do Mundo.



“Peço-vos a todos que se lembrem deles”, concluiu.



A homenagem visou recordar o “feito histórico” da geração conhecida como os ‘Magriços’, ao conquistarem o terceiro lugar no Mundial1966, em Inglaterra.



A seleção portuguesa então orientada por Otto Glória destacou-se pelo talento, espírito competitivo e capacidade de superação, com particular evidência na reviravolta de 3-0 para 5-3, frente à Coreia do Norte, nos quartos-de-final, e na liderança de Eusébio, figura maior do torneio e melhor marcador da competição.



O ‘Pantera Negra’ marcou quatro dos cinco golos, tendo o outro a assinatura de José Augusto.



Segundo a ANT, esta distinção constitui uma “sentida homenagem” a uma equipa que simboliza ambição, talento e superação, tendo elevado o prestígio de Portugal no panorama futebolístico mundial e inspirado gerações posteriores de jogadores e treinadores.



