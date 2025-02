Treinadores Vítor Dimas e Henrique Abreu assumem comando interino do Moreirense

Segundo fonte oficial do clube minhoto, a dupla que integrava a equipa técnica constituída no início da temporada vai orientar o treino de quinta-feira, desconhecendo-se, para já, se vai liderar a equipa na receção ao Estrela da Amadora, marcada para domingo, às 15:30, a contar para a 24.ª jornada do campeonato.



Vítor Dimas, de 35 anos, e Henrique Abreu, de 27, são os adjuntos de César Peixoto que permanecem em Moreira de Cónegos, enquanto João Gião, Sérgio Miguel e Diogo Coutinho deixaram o emblema do concelho de Guimarães a par do ex-treinador principal.



Na segunda-feira, o Moreirense, 11.º classificado da I Liga, com 26 pontos, confirmou o início das negociações para a rescisão do contrato de César Peixoto, que durava até ao final da presente época.