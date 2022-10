Três grandes iniciam participação na Taça de Portugal

Em vésperas do "clássico" FC Porto-Benfica, a luta pelo título nacional terá uma pausa este fim de semana, para os encontros da prova rainha, cuja terceira ronda terá início com o Olhanense-BSAD, na sexta-feira, e fechará com a deslocação dos "dragões" ao distrito de Aveiro, no domingo.Se os azuis e brancos, que em maio ergueram o troféu, depois de vencerem o Tondela, se estreiam na competição, o Anadia, atual oitavo classificado da Série A da Liga 3, chega a esta eliminatória depois de ultrapassar um adversário que milita na mesma série do terceiro escalão, o Fafe (2-1).FC Porto, que soma 18 Taças de Portugal, e Anadia apenas por uma vez se cruzaram oficialmente, há 50 anos, quando os portistas afastaram os anadienses nos 16 avos de final da Taça, ao golearem por 8-0, na temporada 1971/72.Contudo, o primeiro dos "grandes" a entrar em cena será o Benfica, que no sábado vai às Caldas da Rainha defrontar o vice-líder da Série B da Liga 3, o Caldas, que na ronda anterior surpreendeu o Sporting da Covilhã, da II Liga, por 3-0, levando ao afastamento do treinador Leonel Pontes nos serranos.Os encarnados, recordistas de troféus (26), não vencem a prova desde 2017, tendo perdido as finais de 2020 e 2021, enquanto na época passada foram afastados pelo FC Porto nos oitavos de final. Já o Caldas tem como melhor desempenho a presença numas meias-finais, em 2017/18, então eliminado pelo Desportivo de Aves, que viria a conquistar o troféu.





Dos "leões" até aos distritais



O Sporting (17 troféus) entra em campo no domingo e vai repetir o confronto da quarta eliminatória da época passada, frente ao Varzim, mas desta vez deslocando-se à Póvoa, para jogar com o vice-líder da Série A do terceiro escalão e ainda invicto esta temporada.



Os poveiros já passaram por duas eliminatórias, ultrapassando Vila Meã e Feirense, tendo agora pela frente um "leão" que venceu a Taça pela última vez em 2019 e que não atua na Póvoa do Varzim desde 2003, quando os varzinistas ainda jogavam na I Liga.



O Sporting de Braga joga no reduto do Felgueiras, enquanto o Vitória de Guimarães vai a Vila Nova de Gaia jogar com o Canelas 2010 e o Rio Ave visita o Oliveira do Hospital, com mais quatro encontros entre equipas da Liga 3 e I Liga: Amora-Estoril Praia, Vitória de Setúbal-Paços de Ferreira, Fontinhas-Arouca e Vilaverdense-Portimonense.



Outro antigo campeão da prova, o Boavista, visita o Machico, do quarto escalão, o mesmo nível em que jogam o Valadares Gaia, anfitrião do Desportivo de Chaves, e o Serpa, que recebe o Gil Vicente.





Da II Liga, o Tondela, finalista da época passada, recebe o primodivisionário Santa Clara, e o Mafra, semifinalista eliminado pelos tondelenses em 2021/22, será anfitrião do Marítimo, enquanto o Trofense mede forças com o Famalicão e o Penafiel com o Vizela.



Os três resistentes dos distritais jogam com adversários de nível superior: o Courense recebe o Camacha (L3), o Oriental visita o Académico de Viseu, da II Liga, e o Sporting de Pombal joga em Pero Pinheiro (CP).