Três grandes preocupados com centralização, ranking europeu e carga fiscal

por Lusa
Manuel de Almeida - Lusa

Os administradores financeiros de Sporting, Benfica e FC Porto juntaram-se hoje para discutir as principais preocupações no futuro económico dos clubes portugueses, apontando à centralização de direitos audiovisuais, ranking da UEFA ou carga fiscal elevada.

VER MAIS
Em painel no evento Portugal Football Summit, na Cidade do Futebol, em Oeiras, Francisco Salgado Zenha, Nuno Catarino e José Pedro Pereira da Costa mostraram visões alinhadas e muito parecidas, apesar de todas as divergências e rivalidades.

“Contratar jogadores será cada vez mais difícil, a capacidade financeira está mais robusta. Ou entramos nesse caminho de robustez, ou iremos ter dificuldades em acompanhar o resto da Europa. Para isso, vamos ter de fazer, de forma eficiente, a centralização dos direitos, mas se os três ‘grandes’ baixarem o nível, não vamos ganhar pontos nas provas europeias. Temos de ter cuidado a fazer a distribuição deste ‘bolo’”, frisou o vice-presidente financeiro do clube ‘leonino’, Salgado Zenha.

Portugal vive atualmente um momento de transição para um modelo centralizado da venda dos direitos televisivos, com o intuito de uma distribuição mais justa e equitativa das receitas entre os clubes profissionais, no qual os três ‘grandes’ não querem sair prejudicados, sob pena de uma possível ‘queda’ no ranking da UEFA.

“Temos de manter o sexto ou sétimo lugar do ranking e criar, para além dos clubes grandes, mais equipas competitivas na Liga Conferência. Foi por aí que os Países Baixos e a Bélgica conseguiram. Não têm clubes tão grandes como o nosso país, mas têm uma boa estrutura de clubes médios”, sublinhou o vice-presidente dos ‘encarnados’, Nuno Catarino, que, contudo, elogiou a competitividade dos clubes portugueses, em comparação com as finanças e aquilo que o país “poderia dar”.

Outro fator de preocupação assenta na carga fiscal elevada, tendo sido dado um exemplo com Di María, que voltou ao Benfica ao abrigo do programa Regressar, o que culminou num limite do programa, sendo “injusto” para a indústria do futebol.

“Houve um enorme esforço em fazer mais com menos recursos. Os portugueses têm pontos nos quais lutam de forma desigual face aos concorrentes europeus. Mais de 50% dos salários vão para impostos e segurança social. Só alinhar com a média significa uma poupança de custos relevante. Somos o país da Europa com a taxa de IRS mais alta. Para além das dificuldades diárias, impõe-se estes custos adicionais”, afirmou o diretor financeiro do FC Porto, José Pedro Pereira da Costa.

O Portugal Football Summit, organizado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), teve início na quarta-feira e decorrerá até sábado na Cidade do Futebol, em Oeiras, com o objetivo de discutir o futuro do desporto a nível nacional e mundial.
PUB
PUB