Trezza orgulhoso pelos 100 jogos ao serviço do Arouca

“É um orgulho enorme chegar a uma centena de jogos por este clube. Sinto que ainda tenho muito para dar e quero continuar a trabalhar todos os dias para evoluir, ajudar a equipa e dar o meu melhor dentro de campo”, disse o extremo, em declarações à comunicação do clube da I Liga de futebol.



Trezza cumpriu o 100.º jogo pelos ‘lobos’ no domingo, na goleada caseira por 4-0 face ao Moreirense, que colocou o Arouca na liderança da prova, após duas jornadas.



O jogador de 26 anos aproveitou a ocasião para agradecer a todos os que contribuíram para o seu crescimento no clube, com uma palavra especial para os adeptos.



“Vou continuar a representar esta camisola com a mesma garra e compromisso. Quero agradecer a todos os que fazem parte deste clube e que, de uma maneira ou outra, me ajudaram a crescer ao longo destes anos. E um agradecimento muito especial aos nossos adeptos, por estarem sempre connosco e por nos transmitirem essa força em todos os jogos”, concluiu.



Após duas jornadas, o Arouca lidera o campeonato, com os mesmos seis pontos de Marítimo e do campeão FC Porto, que vai defrontar no Estádio do Dragão, no domingo, às 20:30.



