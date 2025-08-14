Trio da formação assina contrato profissional e integra plantel do Tondela

“Integrados desde o arranque dos trabalhos da nova época, Gabriel Alves, Rodrigo Silva e Léo assinaram contrato profissional com o Tondela, válido até junho de 2028”, anunciou em comunicado de imprensa.



No documento, a SAD realça que “este jovem trio justificou, ao longo da pré-temporada, a aposta feita agora pelos tondelenses”, comandados por Ivo Vieira.



O clube recordou ainda que Gabriel Alves e Léo, de 18 e 19 anos, respetivamente, ambos ex-juniores do Tondela, “fizeram parte da equipa que na temporada passada garantiu lugar na fase de Campeão Nacional de sub-19”.



Já Rodrigo Silva, de apenas 16 anos, que integra a seleção nacional de sub-17, "tem treinado com o plantel principal desde o primeiro dia da nova época, dando igualmente o seu contributo aos juvenis dos beirões que competem na primeira divisão nacional”, realçou o clube.



Além deste trio de jovens provenientes da formação, o Tondela tinha assegurado para esta época as contratações de Christian Marques, Brayan Medina, Joe Hodge, Xabi Huarte, Rémy Vita e Afonso Rodrigues.

