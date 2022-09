Trofense vence Nacional com um golo solitário de Okitokandjo

Um golo obtido na conversão de uma grande penalidade pelo avançado neerlandês Okitokandjo, aos 41 minutos, foi o suficiente para os visitantes colocarem termo a uma série de cinco partidas sem vencer e acentuarem a crise caseira da equipa madeirense.



O Trofense somou a sua primeira vitória na condição de visitante, sendo que apenas tinha empatado com a Oliveirense (1-1), enquanto o Nacional soma por derrotas os quatro jogos disputados na condição de visitado e com apenas um golo marcado.



A primeira parte foi, no seu todo, equilibrada e muito disputada por ambos os conjuntos. A primeira situação de perigo surgiu aos 14 minutos, num remate cruzado de Danilovic que Miguel Santos segurou, mas a resposta da formação da Trofa não tardou e, no minuto seguinte, Okitokandjo não correspondeu da melhor forma a um cruzamento de Martim Maia.



O jogo estava aberto e aos 20 minutos, André Sousa aproveitou um ressalto para rematar, com a bola a desviar num defesa e a sair junto ao poste. O Nacional estava num período de maior ascendente e aos 24 minutos Danilovic com um potente remate, quase surpreendia Miguel Santos.



O Trofense respondeu em dois momentos, primeiro num remate intencional de Okitokandjo aos 28 minutos e depois, três minutos volvidos, por Pablo que proporcionou uma boa intervenção a Daniel Guimarães.



Até que, aos 40 minutos, Okitokandjo arrancou para a baliza e foi derrubado no interior da área por Daniel Guimarães. Na conversão da grande penalidade, o mesmo Okitokandjo marcou superiormente, adiantando o Trofense no marcador.



O Nacional regressou dos balneários motivado para dar a volta aos acontecimentos e ainda dentro do primeiro minuto, Zé Manuel cabeceou junto à barra, perante um Trofense que mantinha um sistema defensivo bem posicionado e coeso, aproveitando todos os ensejos para, com rapidez, se acercar do último reduto madeirense.



Mas foi o Nacional que aos 58 minutos dispôs de uma grande ocasião, com Miguel Santos a efetuar uma espetacular intervenção a negar o golo a Danilovic.



Os minutos finais foram de intensa pressão do Nacional e, aos 89 minutos, Witi cabeceou, com Tiago Manso a evitar sobre a linha de baliza o golo da igualdade.



Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.



Nacional – Trofense, 0-1



Ao intervalo: 0-1.



Marcador:



0-1, Okitokandjo, 41 minutos (grande penalidade).







Equipas:



- Nacional: Daniel Guimarães, João Aurélio, Rafael Vieira, Clayton, André Sousa (Rúben Macedo, 66), Sérgio Marakis (Gustavo Silva, 55), Danilovic, Witi, Luís Esteves (Wallisson Bahia, 55), Zé Manuel (Carlos Daniel, 78) e Dudu (Juan Calero, 78).



(Suplentes: Rui Encarnação, Paulo Vítor, Wallisson Bahia, Carlos Daniel, Jota, Rúben Macedo, Gustavo Silva, Bruno Gomes e Juan Calero).



Treinador: Filipe Cândido.



- Trofense: Miguel Santos, Tiago Manso, Valente (Rúben Pereira, 78), Caio Macedo, Pablo, Beni, Vasco Rocha, Martim Maia (Vilson Caleir, 64), Bechou (Schürrle, 46), Djalma (Welves, 78) e Okitokandjo (Pachu, 78).



(Suplentes: Tiago Silva, Bandaogo, Daniel Liberal, Welves, Pachu, Rúben Pereira, Tiago André, Schürrle e Vilson Caleir).



Treinador: Bruno China.







Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).



Acção disciplinar: Cartão amarelo para Pablo (18), Martim Maia (34), Okitokandjo (48) e Miguel Santos (84).



Assistência: 752 espetadores.