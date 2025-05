Tudo para decidir no último fôlego

Os dragões fecham a ronda com três pontos de vantagem sobre o Sporting de Braga, quarto classificado, derrotado em Rio Maior pelo Casa Pia.



Embora ainda seja matematicamente possível ao Sporting de Braga, que recebe o Benfica na última jornada, alcançar pontualmente o FC Porto, os azuis-e-brancos dispõem de uma vantagem de oito golos no desempate entre ambos, critério que será capital uma vez que cada qual venceu por 1-0 nos jogos entre si.



O Boavista, atual último classificado, com 24 pontos, pode ainda matematicamente apanhar o Aves e o Farense, respetivamente 16.º e 17.º, com 27 pontos, com os quais tem vantagem no confronto direto. No entanto, isso só acontecerá caso os axadrezados vençam fora o Arouca e os adversários na luta pela manutenção percam ambos.



Nesta penúltima ronda de uma luta acérrima pela permanência, Aves e Farense venceram fora Estrela da Amadora (1-0) e Vitória de Guimarães (2-1), respetivamente.



O Aves regressou aos triunfos após oito jogos sem vencer, impondo-se por 1-0 na visita aos estrelistas, com o único golo da partida a ser assinado por Zé Luís, aos 85 minutos.



Com receção ao Moreirense agendada para sábado, o Aves segue na 16.ª posição, com 27 pontos, em igualdade com o Farense, 17.º, e mais três do que o lanterna-vermelha Boavista.





Por seu lado, o Estrela, que se tivesse pontuado este fim-de-semana teria garantido a permanência, deslizou para uma situação que lhe poderá custar caro. Segue na 15.ª posição, com uns desconfortavelmente próximos 29 pontos e uma deslocação ao reduto do Estoril no fecho do campeonato.



No estádio D. Afonso Henriques, um golo de Dário Poveda já nos descontos (90+2 minutos) garantiu o triunfo dos algarvios, que inauguraram o marcador aos seis minutos, com um tento de Marco Matias aos seis minutos, e viram a equipa da casa empatar aos 47, por intermédio de Gustavo Silva.



O Vitória de Guimarães, que na próxima jornada visita o líder Sporting, segue no quinto posto, que dá acesso à Liga Conferência, com 54 pontos, os mesmos que o Santa Clara, que é sexto e tem encontro marcado com o Farense na última jornada.





Decisões no dia de reflexão







O campeão da I Liga e as despromoções vão ser decididas no sábado, partir das 18:00, com a realização de sete encontros, entre os quais os de Sporting e Benfica, anunciou a Liga.



De acordo com o calendário divulgado após o fecho da penúltima jornada, a ronda 34 começa na sexta-feira, com a realização dos jogos Famalicão-Casa Pia, e Rio Ave-Gil Vicente, ambos às 19:00 e sem interferência nas discussões do título e da manutenção.



Para sábado, véspera de eleições legislativas, estão marcados os restantes encontros.





Eis o programa da 34.ª, e última, jornada da I Liga:





Sexta-feira

Famalicão - Casa Pia, 19:00.

Rio Ave - Gil Vicente, 19:00.



Sábado

Sporting de Braga – Benfica, 18:00.

Sporting - Vitória de Guimarães, 18:00.

Estoril Praia - Estrela da Amadora, 18:00.

FC Porto – Nacional, 18:00.

Farense - Santa Clara, 18:00.

Arouca – Boavista, 18:00.

AVS – Moreirense, 18:00.









(Com Lusa)

A terminar uma 33.ª jornada que podia ser decisiva, mas não foi, o FC Porto venceu por 2-1 em casa de um Boavista cada vez mais próximo do ponto sem retorno, depois dos resultados dos adversários com que disputa a permanência.