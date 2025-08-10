U. Leiria ganha com reviravolta

O triunfo dos leirienses foi garantido nos minutos finais, com um grande golo do espanhol Juan Muñoz que valeu a recuperação à equipa da casa, depois ter estado a perder por duas vezes.



Com várias alterações relativamente à época passada, União de Leiria e Académico de Viseu iniciaram o campeonato com seis e cinco reforços no ‘onze’, respetivamente.



As primeiras boas indicações foram do lado viseense, mas o arrojo dos primeiros minutos valeu apenas cinco cantos conquistados.



Aos poucos, a União de Leiria tomou conta das operações. Já o Académico de Viseu, depois do ímpeto inicial, apostava na defesa e só atacava pela certa.



A primeira ocasião surgiu aos 15 minutos, para o Leiria, quando Bruno Brígido tirou o golo da cabeça de Pablo Fernández.



Aos 34 minutos, contudo, João Bravim cedeu mais um pontapé de canto evitável e, na cobrança, Messeguem colocou a bola ao segundo poste, onde surgiu André Clóvis a fazer o 1-0 para o Viseu.



Clóvis esteve perto do segundo pouco depois, num desvio na pequena área, mas a reação da União de Leiria à desvantagem permitiu o empate antes do intervalo.



Num golo semelhante ao do Académico de Viseu, Juan Muñoz bateu um canto ao poste mais distante e Victor Rofino desviou de cabeça para o 1-1.



O descanso, porém, fez mal à equipa da casa. A passividade leiriense permitiu a Simão Silva convocar a velocidade de André Clóvis e o brasileiro correu entre os centrais contrários e fez o 2-1.



O Académico de Viseu podia ter dilatado a vantagem logo a seguir: Messeguem, só com João Bravim pela frente, rematou contra o guarda-redes.



Mas a equipa de Sérgio Vieira - ausente do banco por castigo - reagiu de forma errada à nova vantagem. Recuou, abdicou do ataque, mostrou ansiedade e pareceu quebrar fisicamente.



A União de Leiria insistiu e chegou de novo à igualdade aos 81 minutos, num cruzamento de Jordan van der Gaag, teleguiado para a cabeça de Bernardo Gomes.



Embalados pelo golo e apercebendo-se da quebra do adversário, os leirienses acentuaram a pressão e chegaram mesmo à vitória, aos 88 minutos, com um grande remate de Juan Muñoz, a cerca de 30 metros da baliza.



A reação do Académico de Viseu quase voltou a resultar em empate no período de descontos, mas o livre de Mortimer esbarrou no poste da baliza de João Bravim.







Jogo disputado no Estádio Municipal dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.







União de Leiria - Académico de Viseu, 3-2.



Ao intervalo: 1-1.







Marcadores:



0-1, André Clóvis, 35 minutos.



1-1, Victor Rofino, 42.



2-1, André Clóvis, 51.



2-2, Bernardo Gomes, 81.



3-2, Juan Muñoz, 88.







Equipas:



- União de Leiria: João Bravim, Maga, Victor Rofino, Zé Pedro, João Silva (Habib Sylla, 59), Jordan van der Gaag, Genaro (Daniel Borges, 59), Eboué Kouassi (Bernardo Gomes, 75), Jair Matheus, Juan Muñoz (Diogo Amado, 90+3) e Pablo Fernández.



(Suplentes: Salvi Carrasco, Marc Baró, Zé Vítor, Lucho Vega, Bernardo Gomes, Diogo Amado, Daniel Borges, Habib Sylla e Vítor Oliveira).



Treinador: Fábio Pereira.







- Académico de Viseu: Bruno Brígido, Anthony, Ruben Pereira, Pedro Barcelos (Michelis, 80), Tomás Domingos, Luís Silva, Messeguem (Tomás Silva, 80), Milioransa, Robinho (Mortimer, 56), André Clóvis (Rodrigo Pereira, 70) e Simão Silva (Lorougnon Gohi, 80).



(Suplentes: Matheus Sampaio, Michaelis, Rodrigo Guedes, Kahraman, Rodrigo Pereira, Benjamim Rojas, Mortimer, Lorougnon Gohi e Tomás Silva).







Treinador: Sérgio Vieira (substituído no banco por José Ribeiro, devido a castigo).







Árbitro: Gonçalo Neves (AF Coimbra).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Luís Silva (60), Daniel Borges (61), André Clóvis (61), Mortimer (67), Simão Silva (72) e Pedro Barcelos (80).



Assistência: 7.138 espetadores.