Ugarte, Otávio e João Mário compõem o melhor meio-campo da I Liga de 2022/23

Os médios do Sporting, FC Porto e Benfica foram aqueles que recolheram mais votos pelos capitães e técnicos dos 18 emblemas que participam no campeonato português.



Os três jogadores juntam-se a Diogo Costa, do FC Porto, distinguido como o melhor guarda-redes, e aos defesas benfiquistas António Silva, Otamendi e Grimaldo, bem como ao 'dragão' Pepe.



O organismo deverá divulgar os avançados que integram o "11 do ano" nos próximos dias.



Na segunda temporada ao serviço dos 'leões', o uruguaio Ugarte, de 22 anos, participou em 31 jogos na prova, obtendo um total de 189 recuperações de bola, enquanto Otávio, de 28, esteve em 27 partidas dos 'azuis e brancos', somando cinco golos e sete passes para golo, na sétima época no clube portista.



No terceiro ano com as 'cores encarnadas', João Mário, de 30 anos, teve um papel decisivo na conquista do título nacional, muito por culpa dos 17 tentos e cincos assistências, em 33 encontros.



O antigo jogador do Sporting terminou a I Liga no terceiro lugar do pódio dos melhores marcadores, atrás do companheiro de equipa Gonçalo Ramos, que marcou 19, e do vencedor Taremi, do FC Porto, que faturou por 22 vezes.