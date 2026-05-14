Última jornada do campeonato: FC Porto campeão, a luta pela `Champions` e drama da despromoção





(Com Lusa)

O último capítulo da edição 92 do campeonato nacional arranca às 15:30 com a festa do 31.º título da história do FC Porto, numa tarde que tem tudo para ser de festa no Estádio do Dragão, na receção ao Santa Clara, com a manutenção garantida.Contudo, e com tudo resolvido no Dragão, as atenções vão estar mais viradas para a luta pelo segundo lugar, e o acesso aos milhões da Liga dos Campeões, com o Sporting a chegar à última ronda com dois pontos de vantagem sobre o Benfica, com dois emblemas lisboetas a entrarem em campo às 20:30, nas partidas que encerram definitivamente a I Liga.Nessa altura, já se saberá quem vai acompanhar o AFS no regresso à II Liga e quem vai disputar o play-off, com Tondela, Casa Pia, Estrela da Amadora e Nacional ainda em perigo. Os madeirenses já não podem descer diretamente, mas ainda podem ter de fazer mais dois jogos extra para ficarem no principal escalão.Mesmo campeão, o FC Porto deixou uma péssima imagem na última jornada, quando foi derrotado no terreno do lanterna-vermelha AVS, por 3-1, e por isso mesmo deverá querer fazer esquecer esse episódio com uma boa exibição e um resultado a condizer perante o Santa Clara, na despedida da temporada.Depois do quinto lugar em 2024/25, os açorianos iniciaram a época com o estatuto europeu, mas acabaram por ficar remetidos à luta pela manutenção, chegando ao Dragão a defender o 12.º lugar.Ao rubro vai estar a disputa pela ‘Champions’, com o Sporting a receber o Gil Vicente e a saber que uma vitória garante o acesso à prova milionária, numa partida que poderá assinalar a despedida de alguns jogadores do emblema ‘leonino’.O capitão Morten Hjulmand, que tem estado lesionado, poderá regressar e fazer o seu último jogo na casa dos ‘leões’, já que a sua saída parece quase certa no verão. Diomande, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo e Francisco Trincão são outros nomes que se podem despedir do clube, enquanto o japonês Morita, que acaba contrato, já é certo que vai dizer ‘sayonara’.Alvalade vai ser palco igualmente da ‘glorificação’ de Luis Suárez, que vai ficar oficialmente como o melhor marcador do campeonato em 2026/27. Para isso não acontecer, mesmo que o colombiano fique em branco (tem 27 golos), Pavlidis (22), do Benfica, terá de marcar cinco para igualar e esperar ter menos minutos jogados (para já tem vantagem de 21).Depois do embate com a formação de Barcelos, o Sporting ainda tem a final da Taça de Portugal, que será como habitual no Estádio Nacional, em Oeiras, perante o Torreense, da II Liga.Já o Benfica joga no campo do Estoril Praia, nono classificado, e está sempre obrigado a vencer para ainda ter alguma esperança de garantir a ‘Champions’.Naquele poderá ser o último jogo do técnico José Mourinho e também do central argentino Otamendi, que estará de regresso após castigo, só a vitória interessa aos ‘encarnados’, que vão estar à espera de um deslize dos ‘leões’, numa altura em que o Gil Vicente tem hipóteses matemáticas de chegar ao quinto posto, que poderá dar acesso à Europa.Para isso, os gilistas têm sempre de vencer no Estádio José Alvalade e esperar por uma derrota do Famalicão na receção ao Alverca.Uma vitória do Benfica e um empate do Sporting já será suficiente para os ‘encarnados’ subirem ao segundo posto, já que têm vantagem no confronto direto com o eterno vizinho e rival, no que poderá ser uma final frustrante para a equipa da Luz.O Benfica arrisca viver apenas a sua terceira campanha na I Liga sem derrotas, depois de 1972/73 e 1977/78, sem sucesso, já que mesmo assim não foi suficiente para ser campeão ou até alcançar o segundo lugar e a ‘Champions’.Na luta pela manutenção, o Nacional, 14.º posicionado com 31 pontos, recebe o Vitória de Guimarães, e só um verdadeiro desastre deverá deixar os madeirenses em zona de play-off.Já Casa Pia e Estrela da Amadora, ambos com 29 pontos, vão ter de ir ao limite para tentarem bater Rio Ave e Sporting de Braga, respetivamente, com os lisboetas a atuarem em casa e com ‘tricolores’ a terem o que promete ser uma bem difícil viagem ao Minho.Em zona de descida com 28 pontos, o Tondela joga com o Arouca e terá de arranjar uma forma de sair do campo do 10.º classificado com um triunfo para ter alguma hipótese de festejar a permanência.Os jogos da luta pela manutenção estão todos agendados para as 18:00.