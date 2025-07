Umar Abubakar assina pelo Famalicão

Internacional jovem pela Nigéria, Abubakar destacou-se na última temporada ao serviço da equipa B do Gent, da Bélgica, onde marcou 21 golos em 27 jogos, contribuindo para a conquista do título na respetiva competição.



Formado no Footwork FC, da Nigéria, o jovem atacante mostrou-se satisfeito com a mudança para o futebol português.



“Estou muito feliz por ter assinado pelo Futebol Clube de Famalicão. Sei que é uma boa equipa, composta por bons jogadores, alguns dos quais muito jovens, e orientada por uma boa equipa técnica”, afirmou, citado pelos canais oficiais do clube.



O nigeriano elogiou ainda as condições do Famalicão, que “proporciona condições de topo para os jogadores potenciarem a sua qualidade”, e manifestou o desejo de “integrar-se rapidamente” no grupo de trabalho.



“Sou um avançado de área, bom de cabeça e com muita vontade de aproveitar as oportunidades para marcar golos e contribuir para o sucesso coletivo”, concluiu.