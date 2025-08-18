União de Leiria contrata avançado Famana Quizera ao Académico de Viseu

Quizera, de 23 anos, representou os viseenses nas últimas quatro épocas, após ter completado o percurso de formação no Alenquer e Benfica, Benfica e Borussia Mönchengladbach, da Alemanha.



Segundo informação divulgada pela União de Leiria, Famana Quizera assinou contrato por três temporadas.



O avançado junta-se ao plantel orientado por Fábio Pereira, que dispunha apenas de quatro jogadores para o ataque: Jair Matheus, Jordan van der Gaag, Juan Muñoz e Pablo Fernández.



A União de Leiria está em sétimo lugar da II Liga, com uma vitória e uma derrota nos dois jogos disputados. Na próxima jornada, a terceira da competição, os leirienses visitam o Paços de Ferreira, no sábado.



