União de Leiria contrata avançado Nabil Ondó ao Nantes

Nabil Ondó, internacional pela Guiné Equatorial e que alinhava na equipa B dos franceses do Nantes, é o sétimo reforço do plantel orientado por Fábio Pereira.



Yago Moreira (ex-Villarreal, Espanha), aos médios Tharlley (ex-Oliveira do Hospital), Reko (ex-Penafiel), Guirassy (ex-Marítimo), Martim Almeida (ex-Famalicão sub-23) e ao avançado Rupanov (ex-Górnik Zabrze, Polónia) são as outras novidades garantidas pelos leirienses para a nova temporada.



A União de Leiria começou a preparação no dia 02 de julho, quando divulgou que 11 jogadores que representaram a equipa na época passada não continuavam no plantel.



