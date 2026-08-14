União de Leiria contrata belga Hugo Masaki

O jogador belga, de 22 anos, assinou contrato por três épocas, com mais duas de opção, acrescenta a União de Leiria em comunicado, acrescentando que o jogador pode também jogar a extremo.



Masaki é o 12.º reforço garantido para o plantel orientado por Fábio Pereira.



A União de Leiria, que começou o campeonato com uma derrota diante do Vizela, recebe no sábado o Benfica B, em jogo da segunda jornada da II Liga, agendado para as 14:00, no Estádio Municipal dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.