União de Leiria elimina Marítimo e segue para os quartos da Taça de Portugal

Os leirienses entraram da melhor forma possível e marcaram logo no primeiro mínuto: Jair Silva, um dos melhores em campo, finalizou na perfeição após um cruzamento de Pedro Empis.



A equipa insular mostrou-se incapaz de reagir à desvantagem e as melhores oportunidades até ao intervalo pertenceram à turma do Lis.



Jair Silva provou ser um 'quebra-cabeças' para a defesa maritimista, tendo atirado à malha lateral por volta do quarto de hora e, aos 27 minutos, o ex-Marítimo Lucho Vega esteve perto de 'gelar' o Caldeirão neste seu regresso à Madeira, mas o remate de meia distância saiu por cima.



Quando nada o fazia prever, Fábio China cometeu grande penalidade sobre Jair Silva, isto num lance aparentemente controlado. Na conversão, Valdir Júnior converteu com sucesso, após remate que enganou o guarda-redes Samuel Silva.



Na segunda parte, os maritimistas operaram quatro substituições após o intervalo, tendo José Bica sido o mais inconformado entre os que entraram, estando perto de marcar por duas vezes, aos 48 e 67 minutos. Primeiro, rematou ao lado e, na segunda tentativa, viu Diogo Amado negar-lhe o golo, após cabeceamento.



Mas foi na melhor fase do Marítimo que a União de Leiria sentenciou o encontro: Bruno Xadas perdeu uma bola comprometedora perto do reduto defensivo e, na sequência do lance, Lucho Vega atirou colocado, sem hipóteses para Samuel Silva.



Jogo no Estádio do Marítimo, no Funchal.



Marítimo - União de Leiria, 0-3.



Ao intervalo: 0-2.



Marcadores:



0-1, Jair Silva, 01 minuto.



0-2, Valdir Júnior, 43 (grande penalidade).



0-3, Lucho Vega, 73.



Equipas:



- Marítimo: Samuel Silva, Mateus Costa, René Santos, Tomás Domingos (Igor Julião, 46), Fábio China, Marcos Silva (Diogo Mendes, 46), Euller Silva (Bernardo Gomes, 84), Francisco Gomes (Higor Platiny, 46), Bruno Xadas, Lucas Silva e Bruno Marques (José Bica, 46).



(Suplentes: Amir Abedzadeh, Igor Julião, Dylan Collard, Noah Françoise, Diogo Mendes, João Tavares, Bernardo Gomes, Higor Platiny e José Bica).



Treinador: Fábio Pereira (substituido no banco por Hélder Sousa).



- União de Leiria: Fábio Ferreira, Bura, Marco Baixinho, Vasco Oliveira, Valdir Júnior, Pedro Empis (Kaká, 80), Diogo Amado (Arsénio, 80), Lucho Vega (Afonso Valente, 74), Leandro Silva (Sérgio Ribeiro, 74), Jaír Silva e Leandro Antunes (Jordan van der Gaag, 58).



(Suplentes: Pawel Kieszek, Tiago Ferreira, Kaká, Ouattara, Arsénio, Jordan van der Gaag, Afonso Valente, Sérgio Ribeiro e Paul Ayongo).



Treinador: Vasco Botelho da Costa.



Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Marcos Silva (5), Fábio China (40), Lucho Vega (53) e Marco Baixinho (68).



Assistência: 3621 espetadores.