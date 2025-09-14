União de Leiria marca nos descontos e vence FC Porto B reduzido a nove

Depois de um início forte dos portistas, os visitantes reagiram e chegaram ao 1-0 devido a um golo na própria baliza de Felipe Silva aos, o bielorrusso Melnichenka empatou aos 26 e o atacante espanhol Juan Muñoz garantiu os três pontos para os leirienses um remate colocado aos 90-6.



O FC Porto B terminou o encontro reduzido a nove jogadores, porque Luís Gomes foi expulso com cartão vermelho direto aos 78 minutos, depois de ter substituído Domingos Andrade aos 70, e Martim Cunha viu o segundo amarelo aos 90+3, logo seguido do vermelho.



Os 'dragões' mantêm-se no último lugar da classificação geral e com um ponto e sem vitórias, enquanto a União de Leiria subiu ao quinto, com 10 pontos.



O FC Porto começou bem o jogo, mas os visitantes reagiram depressa e Jordan Van der Gaag começou a dar problemas à defesa portistas com as suas acelerações no lado direito, tendo sido dele um bom cruzamento a que Jair Matheus acorreu, aos 12 minutos, cabeceando forte para um defesa enorme de Diogo Fernandes para canto.



Na sequência desse canto, Felipe Silva saltou e, de cabeça, desviou a bola para a sua própria baliza e o União Leiria ficou a ganhar por 1-0, aos 12 minutos.



O FC Porto B tornou-se dominador e perigoso e foi sem surpresa que empatou depois de João Teixeira cruzar da direita e Melnichenka desviar para a baliza, desta vez sem hipótese para o guarda-redes adversário.



Jordan Van der Gaag continuou, porém, a dar trabalho a Martim Cunha no flanco esquerdo, Diogo Fernandes defendeu um remate perigoso de Marc Baró aos 32 minutos e Kauê Passanha rematou à barra da baliza leiriense.



Antes ainda do intervalo, Pablo Fernandez impôs-se num despique com António Ribeiro à entrada da área portista, rematou e acertou no poste esquerdo da baliza portista.



A segunda parte teve menos qualidade e muitos duelos e a União de Leiria foi a equipa que esteve mais perto do segundo golo.



Maga cruzou bem aos 60 minutos e Jair Matheus cabeceou forte, acertando no poste esquerdo da baliza do FC Porto B.



O FC Porto B sofreu a primeira grande contrariedade aos 80 minutos quando Luís Gomes fez falta grosseira sobre Pablo Fernandez, que o árbitro sancionou primeiro com um amarelo antes de ser chamado pelo videoárbitro para rever o lance e punir o médio portista com o cartão vermelho.



Reduzido a 10 jogadores, o FC Porto B procurou resistir a uma União de Leiria que foi arriscando mais e acreditando que podia levar os três pontos.



Tudo ficou ainda mais difícil para os portistas com a expulsão de Martim Cunha aos 90+3 e a União de Leiria aproveitou e fez o 2-1 final num remate colocado de Juan Muñoz aos 90+6.







Jogo no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia.







FC Porto B – União de Leiria, 1-2.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



0-1, Felipe Silva, 12 minutos (na própria baliza).



1-1, Melnichenka, 26.



1-2, Juan Munoz, 90+6.







Equipas:



- FC Porto B: Diogo Fernandes, Dinis Rodrigues (Bernardo Lima, 70), António Ribeiro, Felipe Silva, Martim Cunha, João Teixeira (André Oliveira, 63), Domingos Andrade (Luís Gomes, 70), Kauê Passanha, Gonçalo Sousa, Melnichenka (Anhá Candé, 70) e Bryan Caicedo (Tiago Andrade, 57).



(Suplentes: Gonçalo Ribeiro, Kotharo, Tiago Silva, Tiago Andrade, Luís Gomes, Bernardo Lima, André Oliveira, Kaio Domingos e Candé).



Treinador: João Brandão.



- União de Leiria: João Bravim, Maga (Habib Sylla, 73), Genaro, Zé Pedro, Marc Baró (João Silva, 46), Jair Matheus (Junior Mendes, 67), Lucho Veja (Daniel Borges, 46) Miguel Pires (Dieu Michel, 74), Jordan Van der Gaag, Juan Muñoz e Pablo Fernández.



(Suplentes: Salvi Carrasco, Quizera, Zé Vítor, João Silva, Bernardo Gomes, Daniel Borges, Júnior Mendes Diogo Amado, Habib Sylla e Dieu Michel).



Treinador: Fábio Pereira.



Árbitro: David Silva (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Zé Pedro (25), Genaro (39), Martim Cunha (41 e 90+3), Maga (61), João Teixeira (52), Dieu Michel (86), Felipe Silva (90+2), Kauê Passanha (90+11). Cartão vermelho para Luís Gomes (78) e, por acumulação de amarelos, Martim Cunha (90+3)



Assistência: 443 espetadores.