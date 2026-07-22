Futebol Nacional
União de Leiria prepara nova época com estágio em Espanha
A União de Leiria, da II Liga de futebol, vai preparar a nova época num estágio agendado para Jerez de La Frontera, em Espanha, a partir de quinta-feira, anunciou hoje a administração da SAD leiriense.
O período de concentração decorre até dia 30 de julho e inclui, no dia 28, um jogo de preparação com o Las Palmas, no Banús Football Center, em Marbella, acrescenta a informação divulgada.
Hoje, a equipa comandada por Fábio Pereira realiza a terceira partida particular da pré-época, frente ao Vitória de Guimarães, no Estádio Municipal da Nora, Ferreiras, no Algarve, com início às 18:00.
Ambos os encontros realizam-se à porta fechada, informaram os leirienses.
A União de Leiria anunciou a contratação de nove novos jogadores para o plantel 2026/27, mas o arranque da época revela dificuldades, com a equipa a continuar impedida de formalizar novas inscrições pela FIFA, devido a dívidas a clubes, e notícias de atraso na regularização de ordenados a atletas.
Hoje, a equipa comandada por Fábio Pereira realiza a terceira partida particular da pré-época, frente ao Vitória de Guimarães, no Estádio Municipal da Nora, Ferreiras, no Algarve, com início às 18:00.
Ambos os encontros realizam-se à porta fechada, informaram os leirienses.
A União de Leiria anunciou a contratação de nove novos jogadores para o plantel 2026/27, mas o arranque da época revela dificuldades, com a equipa a continuar impedida de formalizar novas inscrições pela FIFA, devido a dívidas a clubes, e notícias de atraso na regularização de ordenados a atletas.