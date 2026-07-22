União de Leiria prepara nova época com estágio em Espanha

O período de concentração decorre até dia 30 de julho e inclui, no dia 28, um jogo de preparação com o Las Palmas, no Banús Football Center, em Marbella, acrescenta a informação divulgada.



Hoje, a equipa comandada por Fábio Pereira realiza a terceira partida particular da pré-época, frente ao Vitória de Guimarães, no Estádio Municipal da Nora, Ferreiras, no Algarve, com início às 18:00.



Ambos os encontros realizam-se à porta fechada, informaram os leirienses.



A União de Leiria anunciou a contratação de nove novos jogadores para o plantel 2026/27, mas o arranque da época revela dificuldades, com a equipa a continuar impedida de formalizar novas inscrições pela FIFA, devido a dívidas a clubes, e notícias de atraso na regularização de ordenados a atletas.

