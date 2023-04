União de Leiria sobe à II Liga

No Estádio Municipal de Leiria, o ‘heroi’ foi Leandro Antunes, que marcou, aos 89 minutos, o golo dos anfitriões, num jogo de paciência, em que a equipa da casa nunca deixou de acreditar na vitória.



Num verdadeiro ambiente de festa, com 22.197 espetadores, os leirienses não começaram bem a partida.



Foi o Braga B que assumiu o jogo, pressionando de imediato à saída do meio-campo leiriense, empurrando o seu adversário para o seu reduto.



Só cerca de 15 minutos depois do início da partida é que a União de Leiria conseguiu sacudir a pressão e começou a criar perigo.



Aos 43 minutos, um arranque de Van der Gaag causou calafrios, com o remate a proporcionar um defesa incompleta de Bernardo, que conseguiu recuperar a tempo, antes de aparecer Jair para a recarga.



O Braga B foi sempre tentando travar as transições da União de Leiria, defendendo como podia.



O jogo reatou com as equipas a manterem algumas cautelas, pois sabiam que um golo poderia decidir tudo.



Aos 60 minutos, Gonçalo Gregório rematou forte, mas a bola sofreu um desvio para canto. Na resposta, o Braga conseguiu ganhar um livre direto, mas não concretizou da melhor maneira.



Oito minutos depois, Roger assustou após um cruzamento da esquerda, mas o desvio ao segundo poste saiu ao lado.



Nos últimos 15 minutos, a União de Leiria sabia que precisava de marcar e fez o que lhe competia. Empurrou os bracarenses e foi tentando até conseguir.



Apesar das tentativas do Braga para travar todas as bolas que apareciam pela frente, Leandro, aos 87 minutos, deixou o aviso, ao rematar às malhas laterais.



Foi o mesmo Leandro que, dois minutos depois, apareceu na pequena área e colocou a União de Leiria na II Liga.



Cumpridas cinco de seis jornadas no Grupo 1, a União de Leiria passou a contar 12 pontos, contra sete do Alverca, segundo, seis do Braga B, terceiro, e quatro do Felgueiras, quarto.