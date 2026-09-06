Futebol Nacional
União de Leiria sobe ao quinto lugar
Um golo solitário de José Nabil Ondó, aos 44 minutos, garantiu a vitória da União de Leiria sobre o Portimonense, por 1-0, na quinta jornada da II Liga, que permitiu aos leirienses ultrapassarem os algarvios.
Com este desfecho, a equipa de Fábio Pereira somou a terceira vitória consecutiva e subiu ao quinto posto, com nove pontos, mais dois do que o conjunto de Alex Costa, que baixou à nona posição e não vence pela terceira ronda seguida.
Em Leiria, numa primeira parte interessante, com ocasiões de parte a parte, foi o Portimonense a desperdiçar a primeira grande oportunidade de golo: aos 30 minutos, Shoya Nakajima beneficiou de uma grande penalidade, por falta de Hugo Masaki sobre Tiago Mamede, mas permitiu a defesa a Jakob Odehnal.
Pouco depois, Midana Cassamá surgiu isolado frente ao guarda-redes leiriense, que estava bastante adiantado, mas não teve engenho para um ‘chapéu’ que se antecipava de fácil execução.
Quem não marca, sofre. E foi o que aconteceu aos 44 minutos, quando José Nabil Ondó apareceu ao segundo poste para cabecear para o fundo das redes, resolvendo o encontro ainda na primeira parte.
Na etapa complementar, os forasteiros ainda procuraram resgatar um ponto na visita a Leiria, mas sem sucesso, com o resultado a manter-se até ao apito final.
Jogo disputado no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.
União de Leiria - Portimonense, 1-0.
Ao intervalo: 1-0.
Marcador:
1-0, José Nabil Ondó, 44 minutos.
Equipas:
- União de Leiria: Jakob Odehnal, Miguel Maga, Marcelo, José Pedro, Hugo Masaki, Jaiminho (Kair Matheus, 65), Albert Lottin, Ibrahima Guirassy (Tharlley Silva, 65), Pablo Fernández (Samuel Ntanda-lujisa, 65), José Nabil Ondó (Pedro Oliveira, 90+1) e Juan Muñoz (Eboué Kouassi, 87).
(Suplentes: Christian Sánchez, Miguel Nóbrega, Eboué Kouassi, Reko, Jair Matheus, Tharlley Silva, Bernardo Gomes, Martim Almeida, Diogo Amado, Pedro Oliveira, Samuel Ntanda-lujisa e Diogo Martins).
Treinador: Fábio Pereira.
- Portimonense: Dudu, Marlon Júnior (Welinton Santos, 65), Samy, Jarleysom, Edney Silva, Xavier, João Casimiro (Dânio Djassi, 46), João Reis, Tiago Mamede (Wermeson Silva, 46), Shoya Nakajima (Diogo Cabral, 70) e Midana Cassamá (Yanis Rocha, 46).
(Suplentes: Wellington Santana, Ítalo Barbosa, Georgii, Dânio Djassi, Diogo Cabral, Caleb Okereke, Yanis Rocha, Thauan Lara, Wermeson Silva, Gonçalo Silva, Jader e Welinton Santos).
Treinador: Alex Costa.
Árbitro: Bruno Costa (AF Viana do Castelo).
Ação disciplinar: cartão amarelo para Ibrahima Guirassy (28), João Casimiro (30), Jaiminho (41) e Miguel Maga (64).
Assistência: 2.689 espectadores.
Em Leiria, numa primeira parte interessante, com ocasiões de parte a parte, foi o Portimonense a desperdiçar a primeira grande oportunidade de golo: aos 30 minutos, Shoya Nakajima beneficiou de uma grande penalidade, por falta de Hugo Masaki sobre Tiago Mamede, mas permitiu a defesa a Jakob Odehnal.
Pouco depois, Midana Cassamá surgiu isolado frente ao guarda-redes leiriense, que estava bastante adiantado, mas não teve engenho para um ‘chapéu’ que se antecipava de fácil execução.
Quem não marca, sofre. E foi o que aconteceu aos 44 minutos, quando José Nabil Ondó apareceu ao segundo poste para cabecear para o fundo das redes, resolvendo o encontro ainda na primeira parte.
Na etapa complementar, os forasteiros ainda procuraram resgatar um ponto na visita a Leiria, mas sem sucesso, com o resultado a manter-se até ao apito final.
Jogo disputado no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.
União de Leiria - Portimonense, 1-0.
Ao intervalo: 1-0.
Marcador:
1-0, José Nabil Ondó, 44 minutos.
Equipas:
- União de Leiria: Jakob Odehnal, Miguel Maga, Marcelo, José Pedro, Hugo Masaki, Jaiminho (Kair Matheus, 65), Albert Lottin, Ibrahima Guirassy (Tharlley Silva, 65), Pablo Fernández (Samuel Ntanda-lujisa, 65), José Nabil Ondó (Pedro Oliveira, 90+1) e Juan Muñoz (Eboué Kouassi, 87).
(Suplentes: Christian Sánchez, Miguel Nóbrega, Eboué Kouassi, Reko, Jair Matheus, Tharlley Silva, Bernardo Gomes, Martim Almeida, Diogo Amado, Pedro Oliveira, Samuel Ntanda-lujisa e Diogo Martins).
Treinador: Fábio Pereira.
- Portimonense: Dudu, Marlon Júnior (Welinton Santos, 65), Samy, Jarleysom, Edney Silva, Xavier, João Casimiro (Dânio Djassi, 46), João Reis, Tiago Mamede (Wermeson Silva, 46), Shoya Nakajima (Diogo Cabral, 70) e Midana Cassamá (Yanis Rocha, 46).
(Suplentes: Wellington Santana, Ítalo Barbosa, Georgii, Dânio Djassi, Diogo Cabral, Caleb Okereke, Yanis Rocha, Thauan Lara, Wermeson Silva, Gonçalo Silva, Jader e Welinton Santos).
Treinador: Alex Costa.
Árbitro: Bruno Costa (AF Viana do Castelo).
Ação disciplinar: cartão amarelo para Ibrahima Guirassy (28), João Casimiro (30), Jaiminho (41) e Miguel Maga (64).
Assistência: 2.689 espectadores.