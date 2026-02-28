União de Leiria sobe na tabela

Com este triunfo, conquistado com um golo solitário de Dieu-Merci Michel, aos 49 minutos, os leirienses assumiram o sétimo posto, com 35 pontos, a um do Torreense, que ocupa a quinta posição. O facto de Sporting B e FC Porto B, que não podem subir de divisão, ocuparem os terceiro e quarto postos, respetivamente, equivale a dizer que os leirienses estão muito perto dos lugares que qualificam para o play-off de acesso à I Liga.



O melhor arranque, ainda assim, pertenceu ao Portimonense, que, aos 11 minutos, quase se colocou em vantagem com um potente remate de Heitor ao travessão, mas, a partir daí, o controlo das operações pertenceu aos leirienses.



A União de Leiria, que jogava como visitada em ‘casa emprestada’ – no Estádio José Gomes, na Amadora –, dispôs de duas finalizações perigosas até ao intervalo, ambas travadas pelo guardião dos algarvios, Sébastien Cibois, que se opôs às tentativas de Dieu-Merci Michel, aos 21 minutos, e Juan Muñoz, aos 35.



Os leirienses voltaram a insistir no arranque da segunda parte e desta feita com êxito, chegando ao golo aos 49 minutos, através de uma recarga oportuna de Michel, perante nova boa defesa de Cibois.



O conjunto do Lis já se encontrava em vantagem, mas não deixou de procurar o golo da tranquilidade e esteve próximo de o conseguir aos 54 minutos, numa tentativa de 'chapéu' de Juan Muñoz, porém à malha lateral, e aos 84, por Jair da Silva, num 'disparo' violento, mas ao alcance do guardião visitante.



Ainda com o encontro frente ao Paços de Ferreira, relativo à 20.ª jornada da II Liga, para disputar, por força de um adiamento devido aos estragos causados pela tempestade Kristin, a União de Leiria somou o terceiro encontro sem perder, mantendo o Portimonense, que não vence há cinco partidas, em posição de play-off pela manutenção no segundo escalão profissional.



Jogo no Estádio José Gomes, na Amadora.



União de Leiria - Portimonense, 1-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



1-0, Dieu-Merci Michel, 49 minutos.



Equipas:



- União de Leiria: João Bravim, Miguel Maga, José Pedro, Marcelo, Marc Baró, Bernardo Gomes, Miguel Pires, Pablo Fernández, Juan Muñoz, Jordan van der Gaag e Dieu-Merci Michel.



(Suplentes: Jakob Odehnal, Rocco Zikovic, João Silva, Habib Sylla, Genaro Rodriguez, Eboué Kouassi, Lucho Vega, Diogo Martins e Jair da Silva).



Treinador: Fábio Pereira.



- Portimonense: Sébastien Cibois, Edney Silva, Heitor, Marlon Júnior, João Reis, Samy, Xavier Almeida, Mateus Sarará, Welat Cagro, Samuel Lobato e Danio Djassi.



(Suplentes: Maycon Cleiton, Alexandre Abel, Jarleysom, Thauan Lara, Tiago Mamede, Lucas de Bole, Welinton Júnior, Mo Dauda e Francisco Canário.



Treinador: Tiago Fernandes.



Árbitro: Fábio Melo (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Mateus Sarará (48), Miguel Maga (71) e Pablo Fernández (78).



Assistência: cerca de 500 espetadores.