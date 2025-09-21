União de Leiria sofre em Sacavém mas apura-se na Taça após prolongamento

Após o 2-2 no tempo regulamentar, com golos de Iaquinta, aos 51 e 64 minutos, para o Sacavenense, e de Bernardo Gomes, aos 53, e Jordan van der Gagg, aos 76, de penálti, para a União de Leiria, a formação da cidade do Lis conseguiu qualificar-se no prolongamento graças, a um ‘bis’ de Juan Muñoz, aos 114 e aos 120+2.



A formação do Sacavenense, que milita na I Divisão distrital da associação de futebol de Lisboa, foi um ‘osso duro de roer’ para a União de Leiria, que teve grandes dificuldades para impor o seu jogo no campo sintético dos visitados.



Na primeira parte, e a jogar a favor do vento, o Sacavenense conseguiu dividir o jogo com a União de Leiria, mas os golos só viriam a surgir na etapa complementar.



Iaquinta aproveitou um erro na reposição de bola do guarda-redes, e com um remate forte à entrada da área inaugurou o marcador para a formação da casa.



Demorou pouco tempo a reagir a equipa leiriense, por Bernardo Gomes, com um bom golpe de cabeça na grande área a restabelecer a igualdade.



O atacante Iaquinta viria a bisar, para o Sacavenense, através de um cabeceamento certeiro ao segundo poste, na sequência de um cruzamento de Gonçalo Pratas, chegando aos seis golos na competição.



Porém, a União de Leiria voltou a empatar, de penálti, por Jordan van der Gaag, aos 76, após falta do guarda-redes David Tomás sobre Dieu Michel.



No período de compensação, a União de Leiria enviou uma bola ao poste por Famana Quizera, e do outro lado Felipe Silva, isolado, teve tudo para dar a passagem na Taça de Portugal ao Sacavenense, mas permitiu o corte de um defesa.



O jogo seguiu para prolongamento e o avançado espanhol Juan Muñoz tornou-se na figura do encontro, fazendo os dois golos que garantiram a passagem da turma leiriense, depois de ter marcado também o golo do triunfo da União de Leiria no terreno do FC Porto B (1-2), na última jornada da II Liga.