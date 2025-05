União de Leiria vence Desportivo de Chaves em Trás-os-Montes

Juan Muñoz inaugurou o marcador aos 11 minutos e Jair da Silva rubricou o segundo, aos 74, garantindo à União de Leiria o quarto lugar da tabela, com 52 pontos, mais um que Benfica B e Torreense, que apenas jogam no domingo. Já os transmontanos desceram ao sétimo posto e somam 50 pontos.



A partida começou equilibrada, com ambas as equipas, separadas por um ponto, à procura do caminho para as respetivas balizas adversárias. Depois de duas tentativas falhadas dos forasteiros, Juan Muñoz colocou a União de Leiria em vantagem, aos 11 minutos, com um cabeceamento irrepreensível.



A reação do Desportivo de Chaves chegou pouco depois, com Pedro Pinho e Aarón Romero a tentarem surpreender Fábio Ferreira com remates a longa distância, mas o guardião manteve-se atento e operou defesas seguras.



Na etapa complementar, Víctor Rofino esteve perto de ampliar a vantagem logo aos 47, mas o cabeceamento esbarrou na trave, tal como o remate de Crystopher, aos 60, depois de Vozinha ter negado o ‘bis’ a Juan Muñoz.



O segundo golo dos ‘unionistas’ acabou por surgiu aos 74 minutos, na sequência de um pontapé livre cobrado por Muñoz, que enviou o esférico para a área transmontana, de onde Jair da Silva cabeceou a contar.



Logo depois, André Ricardo esteve muito perto de reduzir a desvantagem, mas o cabeceamento esbarrou na trave e o remate, na recarga, passou ao lado da baliza visitante. Também Wellington tentou a sorte, já aos 83, com um forte remate enquadrado, mas o guardião leiriense defendeu com mestria, garantindo a inviolabilidade das redes ‘unionistas’.







Jogo no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves.



Desportivo de Chaves – União de Leiria, 0-2.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Juan Muñoz, 12 minutos.



0-2, Jair da Silva, 74.



Equipas:



- Desportivo de Chaves: Vozinha, Tiago Almeida (Carraça, 65), Vasco Fernandes (Tounkara, 53), Bruno Rodrigues, Aarón, Pedro Pinho, Ktatau (Platiny, 73), Rui Gomes (André Ricardo, 73), Pelágio, Rúben Pina (Wellington, 65) e Tiago Reis.



(Suplentes: Rodrigo, Roan Wilson, Carraça, André Ricardo, Wellington, Tiba, Soro, Platiny e Tounkara).



Treinador: Marco Alves.



- União de Leiria: Fábio Ferreira (Marcos, 87), Habib Sylla, Víctor Rofino, Zé Vitor, Kaká (Tiago Ferreira, 76), Crystopher, Diogo Amado, Jair da Silva, Juan Muñoz (David Monteiro, 88), João Resende (Bura, 88) e Daniel dos Anjos (Jordan van der Gaag, 66).



(Suplentes: Kieszek, Marcos, Bura, Jordan van der Gaag, Lucho Vega, Tiago Ferreira e David Monteiro).



Treinador: Jorge Silas.



Árbitro: José Rodrigues (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Habib Sylla (38), Vasco Fernandes (46) e Platiny (90+3).



Assistência: 464 espetadores.