União de Leiria vence Mafra com três golos de Juan Muñoz

O último classificado deixou, contudo, uma boa imagem e deu réplica quase até ao fim à equipa da casa, ainda na luta pela subida.



O Mafra começou a partida com alguns erros individuais que podiam ter custado caro, mas foi a primeira equipa a marcar, logo aos seis minutos: Beni Júnior cruzou da esquerda e Bryan Róchez cabeceou no centro da área para o fundo da baliza da sua antiga equipa.



A formação da casa empatou aos 17 minutos por Juan Muñoz, que fez o 1-1 de grande penalidade, assinalada num lance em que o espanhol apareceu caído na área após um remate.



O empate não afetou o Mafra, que acertou as marcações, elevou o número de passes intercetados e assumiu as operações.



A União de Leiria revelava dificuldades para sair a construir e também perdia muitas bolas, mas quase voltou a marcar num contra-ataque rápido de Jordan van der Gaag que, isolado diante de Faisl, atirou contra o guarda-redes.



À procura de um bom resultado em Leiria, o Mafra subiu no terreno e Chriso, aos 60 e 68 minutos, e Etim, aos 67, estiveram muito perto do 2-1.



Aos repelões e com uma exibição cinzenta, a União de Leiria também tentava a vitória. Aos 74 minutos, Daniel dos Anjos falhou de forma incrível o golo a um metro da baliza.



Seria, contudo, o avançado a sofrer a grande penalidade que deu a reviravolta: Jordan van der Gaag, o mais inconformado da casa, fugiu pela direita e assistiu dos Anjos ao segundo poste. O brasileiro foi puxado por Kauê Alves e Juan Muñoz converteu o penálti para o 2-1 aos 79 minutos.



Com menos um jogador - Kauê Alves foi expulso no lance do 2-1 -, o Mafra desorientou-se e permitiu o 3-1, novamente por Muñoz, já no período de descontos.







Jogo disputado no Estádio Municipal dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.







União de Leiria - Mafra, 3-1.







Ao intervalo: 1-1







Marcadores:







0-1, Bryan Róchez, 06 minutos.



1-1, Juan Muñoz, 17 (grande penalidade).



2-1, Juan Muñoz, 79 (grande penalidade).



3-1, Juan Muñoz, 90+1.







Equipas:







- União de Leiria: Kieszek, Habib Sylla, Victor Rofino, Zé Vítor, Kaká (Marc Baró, 80), Diogo Amado (Eboué Kouassi, 61), Jordan van der Gaag (Jair Matheus, 87), Juan Muñoz, Ryan Guilherme, João Resende (Singh, 61) e Daniel dos Anjos (Orphé Mbina, 80).



(Suplentes: Fábio Ferreira, Marc Baró, Bura, Jair Matheus, Chrystopher, Singh, Eboué Kouassi, David Monteiro e Orphé Mbina).



Treinador: Jorge Silas.







- Mafra: Fraisl, Kauê Alves, Rodrigo Freitas, Raphael Rossi (Stanley Iheanacho, 81), Beni Júnior, Chriso, Vítor Gonçalves (Valter Monteiro, 66), Nibe, Etim, Gui Ferreira (Lucas Gabreiel, 81) e Bryan Róchez.



(Suplentes: Ugboh, Texel, Rodri, Lucas Gabriel, Falé, Alamara, Stanley Iheanacho, Moussa Camara e Valter Monteiro).



Treinador: Paulo Alves.







Árbitro: Halim Shirzad (AF Santarém).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Habib Sylla (41), Daniel dos Anjos (44), Bryan Róchez (66) e Victor Rofino (71). Cartão vermelho direto para Kauê Alves (77).



Assistência: 2.526 espetadores.