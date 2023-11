União de Leiria vence Marítimo em jogo frenético com sete golos

Frente a um Marítimo que procura o regresso à I Liga e que tinha um registo de quatro vitórias fora de casa, a União de Leiria conseguiu retificar a irregularidade demonstrada em casa neste início de campeonato.



A equipa de Vasco Botelho da Costa até entrou bastante bem, adiantando-se no marcador aos sete minutos, num canto de Empis que Dylan Collard desviou para a própria baliza.



Mas, os leirienses tremeram muito na defesa, sobretudo quando enfrentaram cantos. Precisamente de canto, o Marítimo empatou, instantes depois, com Diogo Mendes a aproveitar uma falha de marcação para fazer o 1-1.



A formação orientada por Manuel Tulipa pressionou, criou oportunidades, por Higor Platiny, Dyllan Collard e Xadas, mas foi a União de Leiria que voltou a marcar, num bom entendimento entre Empis, Lucho Vega e Leandro Antunes, com este último a faturar de cabeça, aos 33 minutos.



A vantagem da equipa da casa durou novamente pouco. Aos 37 minutos, Diogo Mendes aproveitou outro canto para fazer o 2-2, num desvio ao segundo poste.



A igualdade, contudo, também não vigorou muito tempo: aos 40 minutos, Samu Silva falhou a interceção a um cruzamento de Empis e Bura 'encheu o pé' para o 3-2, recolocando os locais a vencer.



A União de Leiria chegou ao intervalo por cima, com mais duas boas ocasiões, de Lucho Vega e Jair, mas o Marítimo assumiu o domínio do jogo após o descanso.



Ameaçou com um remate de Euller à barra, num livre, e um remate muito forte de Xadas, antes de recuperar o empate, aos 62 minutos, numa grande penalidade convertida pelo mesmo Xadas.



Os leirienses, que tinham recuado muito, voltaram a libertar-se e foram recompensados: aos 75 minutos, Bryan Róchez trabalhou bem dentro da área e rematou cruzado, rasteiro, para o 4-3 final.



O Marítimo tentou, num último esforço, chegar à igualdade, mas a União de Leiria, mesmo a temer cada canto, segurou a vitória.







Jogo no Estádio Municipal dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.



União de Leiria - Marítimo, 4-3.



Ao intervalo: 3-2.



Marcadores:



1-0, Dylan Collard, 07 minutos (própria baliza).



1-1, Diogo Mendes, 08.



2-1, Leandro Antunes, 33.



2-2, Diogo Mendes, 37.



3-2, Bura, 40.



3-3, Xadas, 63 (grande penalidade).



4-3, Bryan Róchez, 75.







Equipas:



- União de Leiria: Kieszek, Marco Baixinho, Bura, Vasco Oliveira, Zié Ouattara, Leandro Silva, Cuca (Diogo Amado, 85), Pedro Empis (Kaká, 85), Lucho Vega (Arsénio, 90+1), Jair Matheus e Leandro Antunes (Bryan Róchez, 61).



(Suplentes: João Oliveira, Lystsov, Arsénio, Kaká, Afonso Valente, Valdir Júnior, Diogo Amado, Bryan Róchez e Joseph Amoah).



Treinador: Vasco Botelho da Costa.



- Marítimo: Samu Silva, Igor Julião (Tomás Domingos, 71), Matheus Costa, Dylan (Bica, 81), Vítor Costa, Diogo Mendes, Xadas, Euller, Marcos Silva (Baraye, 84), Lucas Silva (Francis Cann, 81) e Higor Platiny (Renê Santos, 71).



(Suplentes: Abedz, Tavares, Tomás Domingos, Renê Santos, Noah, Baraye, China, Francis Cann e Bica).



Treinador: Manuel Tulipa.







Árbitro: Artur Soares Dias (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Leandro Antunes (17), Lucas Silva (38), Dylan Collard (41), Marcos Silva (44), Manuel Tulipa (46), Cuca (50), Kieszek (68), Xadas (70) e Bica (84).



Assistência: 7.642 espetadores.