União de Leiria vence no regresso a casa após tempestade Kristin





(Com Lusa)

Em duelo da 30.ª jornada, o avançado espanhol deu vantagem à equipa de Fábio Pereira, aos 28 e 41 minutos, resultado que Davo reduziu na compensação da primeira parte, mas que o capitão leiriense voltou a dilatar, aos 53, 10 minutos antes de Daniel Borges ampliar a vantagem. Já em tempo de compensação, Reko reduziu de grande penalidade e estabeleceu o resultado final.Com esta goleada, os leirienses sobem provisoriamente ao terceiro lugar, com 49 pontos, e colocam pressão sobre o Torreense, que entrou nesta ronda em zona de play-off de promoção e que recebe o líder Marítimo ainda hoje, a partir das 18:00. O Penafiel continua na 14.ª posição, com 35 pontos, e na luta pela permanência.Com marcas de destruição ainda bem visíveis no recinto leiriense, cujo efeitos da intempérie obrigaram à interdição da prática desportiva, os unionistas entraram em campo com vontade de resolver cedo o encontro, mas o golo só chegou à terceira ocasião: aos 28 minutos, e após uma excelente arrancada de Pablo Fernández à direita do ataque, o médio desmarcou Jair da Silva, que teve engenho para assistir o avançado espanhol para o tento inaugural.O capitão leiriense, e já segundo melhor marcador do segundo escalão, acabaria por marcar o 14.º golo no campeonato volvidos 13 minutos, na conversão de uma grande penalidade a castigar uma mão na bola de Jorge Meré dentro da área.Em tempo de compensação da primeira parte, Davo reduziu para o conjunto comandado por José Manuel Aira, que não teve argumentos para o imparável avançado da União de Leiria, que, aos 53, se soltou da marcação e concluiu da melhor forma um cruzamento de Miguel Pires à direita do ataque, chegando ao 'hat-trick' no encontro e ao primeiro na temporada.No entanto, os mais de 5.000 adeptos leirienses nas bancadas tiveram ainda mais motivos para festejar, uma vez que, dez minutos depois, foi Daniel Borges a ‘disparar’ para o fundo das redes, culminando uma boa jogada coletiva.Já na compensação, Reko, de grande penalidade, ainda reduziu, mas já sem impacto no desfecho do encontro.Jogo no Estádio Municipal dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.União de Leiria – Penafiel, 4-2.Ao intervalo: 2-1.Marcadores:1-0, Juan Muñoz, 28 minutos.2-0, Juan Muñoz, 41 (grande penalidade).2-1, Davo, 45+2.3-1, Juan Muñoz, 53.4-1, Daniel Borges, 64.4-2, Reko, 90+3 (grande penalidade).Equipas:- União de Leiria: João Bravim, Miguel Maga, Víctor Rofino (José Pedro, 82), Marcelo, Marc Baró (João Silva, 82), Daniel Borges, Miguel Pires (Lucho Vega, 82), Jair da Silva, Pablo Fernández, Juan Muñoz (Junior Mendes, 88) e Dieu Michel (Albert Lottin, 46).(Suplentes: Jakob Odehnal, José Pedro, João Silva, Habib Sylla, Lucho Vega, Albert Lottin, Bernardo Gomes, Famana Quizera e Junior Mendes).Treinador: Fábio Pereira.- Penafiel: Joan Femenías, João Miguel, Jorge Meré (Álvaro Santos, 62), Iano Simão, Gonçalo Negrão, Reko, Ibrahuma Kébé, Teddy Alloh (Bruno Pereira, 46), Soma Anzai (Zé Leite, 62), Ricardo Schutte (Dinis Rodrigues, 74) e Davo (Raúl Alcaina, 74).(Suplentes: Miguel Oliveira, Jaime Sánchez, Cláudio Silva, Bruno Pereira, Jaime Escario, Dinis Rodrigues, Raúl Alcaina, Álvaro Santos e Zé Leite.Treinador: José Manuel Aira.Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).Ação disciplinar: Cartões amarelos para Víctor Rofino (10), Teddy Alloh (20), Miguel Pires (33), Marc Baró (69), Zé Leite (73) e João Bravim (90+2).Assistência: 5.247 espetadores.